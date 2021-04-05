الموت يفجع فنانة مصرية شهيرة بسبب كورونا

الإثنين، 05-04-2021
06:21 م
الطيب حسين
فجع الموت الفنانة فريدة سيف ا
لنصر، قبل قليل، بوفتة والدتها إثر إصابتها بفيروس كورونا
.
وتوفيت والدة سيف النصر ، داخل أحد المستشفيات الخاصة.
وكتبت فريدة سيف ا
لنصر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «أمي رحلت مشيت سافرت.. يعني إيه؟.. يا روحي يا حبيبتي.. مش هنفطر عندك أول يوم رمضان كده برضه يا لوزة»
وقبل أيام، كتبت فريدة سيف ا
لنصر عبر “فيس بوك”: “لا حول ولا قوة إلا بالله، أخي بدر الدين عناية مركزة بعزل المستشفى، وأمي العناية المركزة اتعملت بالبيت بأجهزتها لصعوبة نقلها والحركة، يارب بلغنا رمضان زايدين غير منقوصين”.