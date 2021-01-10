الفاشون هبة الزمر : طموحى ليس له حدود

الأحد، 10-01-2021
06:34 م
كتبت : راما الحلوجي
أكدت الفاشون
ديزاينر هبه الزمر خلال تكريمها فى مهرجان
أوسكار
ايجيبت السنيمائى فى دورته التاسعه المهداه لروح الفنان عزت ابو عوف انها إستطاعت ان
تحقق مكانه كبيرة فى عالم الازياء بتصميماتها المميزه وأنها ستطلق مجموعتها الجديدة
من الموديلات خلال الفتره المقبله والتى من المنتظر عرضها بالديفليه التى تقوم بالعداد
له
وأكدت الزمر انها اعتذرت عن المشاركه فى عدد من المهرجان
ات
التى دعيت لها بسبب تفشى مرض كروونا المستجد الا انها عجزت عن الاعتذار لمهرجان
أوسكار ايجيبت لما يتمتع به الفنان عادل عمار رئيس المهرجان
من مصداقيه واخلاص
وبما اشتهر به من دعمه الدائم للشباب ومساندته له
وفى ختام كلمتها اكدت ان تكريم المبدع يعطية حافز ودافع قوى
وكبير لتحقيق النجاح ومواصلة مشواره.