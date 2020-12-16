الأربعاء، 16-12-2020
02:47 م
متابعات- أمينة عبد العال
بعد مرور 48 ساعة علي العثور علي أنثي دولفين
نافقة ، عثرت السلطات علي
أنثي دولفين
جديدة نافقة اليوم بشاطئ معهد علوم البحار شمال الغردقة
.
وكانت محميات البحر الأحمر قد تلقت بلاغ بوجود جسم طاف علي سطح المياه
بمنطقة جبل الحريم بالغردقة
وتبين أنها جثة لأحد الدلافين النافقة وتم سحبه خارج
المياه وتبين من المعاينة أن الدولفين
من نوع ذو الأنف الزجاجي مكتمل النمو ويصل طوله لمرتين و أن حالة الجثة سيئة حيث
يوجد اهتراء وتهتك في مناطق مختلفة بالجسم ، حسبما نشرت " الوطن " .
جدير بالذكر أن منطقة مرسي علم
بالبحر الأحمر شهدت سرب نافق مكون من 11 دولفين
من نوع ذوي الأنف الزجاجي شهر أكتوبر الماضي و أثبتت التقارير الأولية لفحص الجثث
نفوقها وتحلل أنسجتها وصعوبة توجيهها لأحد المراكز البحثية .