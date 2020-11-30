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الصدفة تكشف عن نوع جديد وغريب من التفاح في هذه الدولة

تفاح
تفاح
 
الإثنين، 30-11-2020 02:52 م متابعات- أمينة عبد العال
عثر البريطاني ، آرتشي توماس، بالصدفة علي نوع جديد وغريب من التفاح أثناء تجوله في منطقة ريفية قريبة من مقاطعة ويلتشير .
و قال توماس في تصريحات صحفية لصحيفة " ديلي ميل " البريطانية أنه عثر علي تفاحة سقطت علي طري قرب منطقة تدعي " وادي نادر " في وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري ، لافتة أن التفاحة كانت غريبة ولم يري مثلها من قبل و سقطت من شجرة قديمة ووحيدة في المنطقة .
و أضاف بالرغم من أنني لست خبيرا في الفواكه فقد شعرت أن هذه التفاحة جديدة تماما ، لافتا إلي أنه بعد عرضها علي العلماء أكدوا أنها نتجت عن طفرة طبيعية ولم تتعرض لعملية تهجين اصطناعية ، لافتين إلي أنه من إنتاج شجرة عمرها لا يقل عن 100 عام .

 

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