السياحة تطلق أفلام ترويجية علي مواقع التواصل للترويج السياحي

الأربعاء، 28-07-2021
08:56 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أطلقت
وزارة السياحة
والآثار في الساعات الأولي من صباح اليوم، فيلمين ترويجيين جديدين على أهم المنصات الإلكترونية
على مواقع التواصل
الاجتماعي بالأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، واللذان تحدث فيهما عدد من السائحين من مختلف الجنسيات عن
تجاربهم أثناء زيارتهم للمنتجعات السياحية المصرية خلال شهر يوليو الجاري.
وخلال
الفيلمين الترويجيين أعرب السائحون عن استمتاعهم بالشواطئ المشمسة والمناظر الطبيعية
الخلابة والمياه الصافية، مشيدين بدقة وصرامة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المقصد
المصري والتي جعلتهم يشعرون بالأمان خلال فترة إقامتهم بمصر، كما أشادوا بجودة الخدمات
السياحية المقدمة لهم، وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
يأتي
تصوير وإطلاق هذين الفيلمين الترويجيين في إطار حرص الوزارة علي الترويج للمقصد السياحي
المصري بالأسواق السياحية المستهدفة بطريقة أكثر فعالية، وإلقاء الضوء على استمتاع
السائح بأجازته في مصر.