الأربعاء 11 أغسطس 2021
توقيت مصر 01:17 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

رسميًا.. باريس جان جيرمان يعلن ضم «ميسي»

الأرصاد الجوية تحذر من كارثة

وفاة الفنان عبدالله الشرقاوي

تفاصيل واقعة دهس أم ابنتها بسبب رفضها ارتداء الحجاب

دنيا سمير غانم تكشف آخر ما قالته لها والدتها قبل وفاتها

أبويا عمل اللي ميتعملش.. فادي خفاجة لوالده: «أبوس جزمتك اتكلم»

ADS
 

السياحة تطلق أفلام ترويجية علي مواقع التواصل للترويج السياحي

مقطع من الفيلم
مقطع من الفيلم
Native
الأربعاء، 28-07-2021 08:56 ص متابعات- أمينة عبد العال
أطلقت وزارة السياحة والآثار في الساعات الأولي من صباح اليوم،  فيلمين ترويجيين جديدين على أهم المنصات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي بالأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، واللذان  تحدث فيهما عدد من السائحين من مختلف الجنسيات عن تجاربهم أثناء زيارتهم للمنتجعات السياحية المصرية خلال شهر يوليو الجاري.
وخلال الفيلمين الترويجيين أعرب السائحون عن استمتاعهم بالشواطئ المشمسة والمناظر الطبيعية الخلابة والمياه الصافية، مشيدين بدقة وصرامة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المقصد المصري والتي جعلتهم يشعرون بالأمان خلال فترة إقامتهم بمصر، كما أشادوا بجودة الخدمات السياحية المقدمة لهم، وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
يأتي تصوير وإطلاق هذين الفيلمين الترويجيين في إطار حرص الوزارة علي الترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المستهدفة بطريقة أكثر فعالية، وإلقاء الضوء على استمتاع السائح بأجازته في مصر.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

خطوات بسيطة للتخلص من الأرق

صورة من حفل الزفاف

بعد وفاة دلال عبد العزيز.. علي ربيع يتزوج سرا ويلغي حفل الزفاف

لوحة للفنان " وهبة"

ديارنا مارينا 2021.. و لوحات مجسمة لحياة الوادي الجديد

أخبار متعلقة

ارشيفية

السياحة: لجان للتفتيش علي المنشآت السياحية والفندقية بالساحل الشمالي

الاسكندرية

تنشيط السياحة تبحث مع محافظ الإسكندرية سبل التعاون للترويج للسياحة الداخلية

تعاون مصري ياباني لترميم مركب خوفو الثانية

السياحة: تعاون مصري ياباني لترميم مركب خوفو الثانية

ارشيفية

" الصيف في مصر حكاية".. إطلاق الحملة الترويجية لمصر بالسوق العربي