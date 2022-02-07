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السعودية.. دخل في غيبوبة 6 أشهر وعندما فاق اكتشف أن زوجته تزوجت بآخر

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الإثنين، 07-02-2022 12:21 م

روى مواطن سعودي تفاصيل صادمة، عما فعلته زوجته بعد تعرضه لحادث ودخوله  في غيبوبة لمدة ستة أشهر  وتفاجئه بخلع  زوجته له  التي ترك وظيفته من أجلها، وزواجها من شخص آخر.
وقال الزوج في اتصال هاتفي مع برنامج “بعد المنتصف” على إذاعة “MBCFM”: إنه “تنازل عن وظيفته من أجل الزواج منها وانتقل معها إلى مدينة أخرى، ولكنها خلعته بعد دخوله في غيبوبة”.
وأوضح أنه تعرض لحادث مروري دخل على إثرها في غيبوبة لمدة ستة أشهر، وبعد شهرين قدمت زوجته إلى المحكمة طلب خلع من أجل الانفصال، وبررت أنه متوفي دماغيًا.
وأضاف المواطن: أنه استفاق من الغيبوبة بعد ستة أشهر، وتفاجأ أنها انفصلت عنه وتزوجت من شخص آخر، مبينًا أنه دخل في صدمة نفسية قوية بسبب ذلك.
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