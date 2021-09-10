السبب الحقيقي لاعتزال ليلي طاهر الفن

الجمعة، 10-09-2021
01:26 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الفن
انة ليلي طاهر عن السبب الحقيقي لاعتزالها الفن
بعد مسيرة استمرت
لأكثر من 50 عام قدمت خلالها مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية والسينمائية
والمسرحية المتميزة .
و قالت الفن
انة ليلي طاهر في
تصريحات صحفية، أن السبب الحقيقي وراء اعتزالها هو أنه لا يوجد داع لتقديم أعمال من أجل التواجد فقط أو لأجل المال لافتة
إلي أنها مكتفية بتاريخها الفن
ي الطويل مؤكدة أنها تحترم عملها وجمهورها .
و أكدت أن القرار لن تكون هناك رجعة فيه، خاصة أنها غابت لسنوات
طويلة، لذلك تجد أنه من الصعب أن تعود بعد كل هذه السنواتـ مشيرة إلي أن حياتها في
الوقت الحالي أصبحت عائلية تخصصها من أجل عائلتها وأصدقائها، بعدما حرمت منهم لسنوات
طويلة بسبب انشغالها بالأعمال الفن
ية، غير أنها من حين لآخر تتابع الأعمال الفن
ية المعروضة،
وترى أن الوضع الحالي بالنسبة للفن والأعمال التي تعرض تغير للغاية عما كان يحدث في
زمانهم.
يذكر أن الفن
انة ليلي طاهر منذ 7 سنوات وتحديد من عام 2014 لم تشارك ليلى في أعمال
درامية، ليكون مسلسل "الباب في الباب" آخر أعمالها، حيث لم تجد المسلسلات
أو الأفلام المناسبة لها بعد ذلك، واسمها الحقيقي شيرويت مصطفى إبراهيم فهمي، بدأت
التمثيل بفيلم "أبو حديد"؛ مع الفن
ان الراحل فريد شوقي عام 1958، و تزوجت
الفن
انة 6 مرات، الأولى وهي في سن الـ18 من رجل الأعمال محمد الشربيني الذي أنجبت منه
ابنها الوحيد أحمد، وبعد انفصالها عنه تزوجت المخرج حسين فوزي، ثم انفصلت عنه وتزوجت
الصحفي نبيل عصمت، كذلك تزوجت الفن
ان يوسف شعبان
لمدة 4 سنوات، وجاءت الزيجة الخامسة
من الموسيقار خالد الأمير، وبعد 10 سنوات انفصلت عنه وتزوجت شخصا من خارج الوسط الفن
ي."