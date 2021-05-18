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احذر.. هذه العلامات تعني ارتفاع الكوليسترول في الدم

ارشيفية
ارشيفية
Native
الثلاثاء، 18-05-2021 08:58 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشف أطباء متخصصون عن بعض العلامات التي تدل علي ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم .
وأشار الأطباء إلي أن من أهم هذه العلامات هو " النتؤات الدهنية " علي الوجه في منطقة الجفون و يطلق عليها " اللويحات الصفراء" ، حسبما نشرت " صدي " .
و أضاف الأطباء  أن الدوائر البيضاء المائلة إلى الرمادي والتي تُسمى بقوس القرنية وتظهر حول قرنية العين قد تُشير إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم لافتين إلى أن ارتفاع الكوليسترول يرجع إلى أسباب وراثية أيضاً، كما أن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة وتعاطي الكحول والتدخين وقلة ممارسة الرياضة من عوامل ارتفاع الكوليسترول.
 

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