الأحد، 17-10-2021
09:16 ص
متابعات- أمينة عبد العال
لاقي جناح منتجات
التمكين الاقتصادي "أبيس وكليم إن " والتي يدعمها قطاع الغارمين
بمؤسسة مصر الخير بإقبال كبير من جمهور معرض تراثنا
للحرف اليدوية حيث
حازت المنتجات المعروضة علي إعجاب زوار المعرض وشهد الجناح مبيعات قوية لمنتجات الأسر
الأولي بالرعاية ممن توفر لهم مؤسسة مصر الخير فرص للعمل داخل مصانعها للسجاد
اليدوي بأبيس بالإسكندرية ومصانع الكليم
اليدوي بأطفيح بمحافظة الجيزة .
وأعربت سهير عوض مدير برنامج الغارمين عن سعادتها
للمشاركة للمرة الثانية بمعرض تراثنا
لنجاحه الكبير ولما يحظي به
المعرض من اهتمام القيادة السياسية حيث قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
بافتتاحه وتفقد سيادته جميع المنتجات لتشجيع العارضين المشاركين
ودعمهم للاهتمام بالحرف التراثية والتوسع في إنتاجها وتوفير منافذ تسويق لهم لأنها
تمثل مستقبل واعد للأسر المنتجة للحرف اليدوية في كافة ربوع مصر ، حسب
البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه.
وأضافت عوض أن المؤسسة شاركت في هذا المعرض
والذي شهد رواج كبير في دورته الأخيرة من 9 إلي 15 أكتوبر الجاري وإقبالا كبيرا من
الزوار والمهتمين بالمنتجات اليدوية والتراثية ، لافتة إلى أن القطاع شارك بمنتجات
مصانع أبيس والتي تنتج مختلف التصميمات من السجاد اليدوي الذي يضاهي الماركات
العالمية، إلى جانب الكليم
والذي أصبح الآن علامة تجارية متميزة تعرف باسم كليم
إن، والشيلان السيناوية، والملح السيوي، وهي المنتجات التي تتواجد بها المؤسسة في
السوق المصري منذ سنوات، بل و تنافس مثيلاتها في الخارج، حيث تصدر لعدد من الدول
العربية والاجنبية .
وأضافت " عوض"، في تصريحات في ختام المعرض أن
المؤسسة حرصت على المشاركة في تراثنا
، كونه أكبر معرض إقليمي للحرفيين والفنانين
المتخصصين كما أنه مثل فرصة ذهبية لعرض المنتجات وتسويقها .