الثلاثاء، 24-11-2020
08:32 ص
أحمد عادل شعبان
حكى حسين عشماوي
- المسئول عن تنفيذ الإعدامات - عن أقرب قصة حدثت له أثناء قيامه بعمله.
وقال "عشماوي
" في لقاء تلفزيوني إنه استدعي لتنفيذ حكم الإعدام في سيدة أدينت بقتل زوجها
.
وقال: هذه السيدة أطلق عليها وقتها اسم "برنسيسة مينا القمح" ، وهذه السيدة كان لها زميل دراسة استدعته للعمل مع زوجها و وضعا له المنوم في عصير المانجو ثم قتلاه ، وتم تقطيعه و وضعه في أكياس بلاستيكية ثم كارتونة ، كانت هذه السيدة تستحق الإعداد مئة مرة.
وأضاف: عندما جاء موعد تنفيذ الإعدام اشترطت هذه السيدة أن أن ترتدي نقابا حتى لا تشعر بالشفقة في عين أحد ، وكان طولها 190 سم متر ولم تكن نحيفة ولا سمينة ، لكني نزعت النقاب لكي أقوم بتأدية عملي وهنا لاحظت أن هذه السيدة جميلة جدا وسألوني اتلبخت ليه .. وهي نفسها ضحكت .. والموقف قلب تهريج من كتر الهزار.