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أغرب ما فعلته "برنيسية منيا القمح" مع عشماوي قبل إعدامها بثواني بتهمة قتل زوجها

حسين عشماوي
أغرب ما فعلته "برنيسية منيا القمح" مع عشماوي قبل إعدامها بثواني بتهمة قتل زوجها
 
الثلاثاء، 24-11-2020 08:32 ص أحمد عادل شعبان
حكى حسين عشماوي - المسئول عن تنفيذ الإعدامات - عن أقرب قصة حدثت له أثناء قيامه بعمله.

وقال "عشماوي" في لقاء تلفزيوني إنه استدعي لتنفيذ حكم الإعدام في سيدة أدينت بقتل زوجها .

وقال: هذه السيدة أطلق عليها وقتها اسم "برنسيسة مينا القمح" ، وهذه السيدة كان لها زميل دراسة استدعته للعمل مع زوجها و وضعا له المنوم في عصير المانجو ثم قتلاه ، وتم تقطيعه و وضعه في أكياس بلاستيكية ثم كارتونة ، كانت هذه السيدة تستحق الإعداد مئة مرة.

وأضاف: عندما جاء موعد تنفيذ الإعدام اشترطت هذه السيدة أن أن ترتدي نقابا حتى لا تشعر بالشفقة في عين أحد ، وكان طولها 190 سم متر ولم تكن نحيفة ولا سمينة ، لكني نزعت النقاب لكي أقوم بتأدية عملي وهنا لاحظت أن هذه السيدة جميلة جدا وسألوني اتلبخت ليه .. وهي نفسها ضحكت .. والموقف قلب تهريج من كتر الهزار.
 

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