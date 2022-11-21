أشهر 5 أكلات سعودية في المطاعم المصرية

الإثنين، 21-11-2022
11:52 ص
يتميز المطبخ السعودي بتنوع الأكلات الشهية وإن كانت تختلف من منطقة إلى
آخرى ومن مدينة إلى أخرى، فنجد هناك موروثات ثقافية تختلف في تقديم أشهى الأطباق
من مكان إلى آخر داخل المملكة.
وتحرص العديد من المطاعم في مصر
على تقديم العديد من الأطباق الشهية
السعودية، والتي تتضمن أشهى 5 أطباق، كالتالي:
1- الكبسة
:
تعتبر من أشهر أكلات سعودية
في مصر
هي الكبسة
، حيث أنها تزين غالبية موائد
المملكة،، يتفنن أصحاب المطاعم الآن في تقديمها لعملائها بأشكال وطرق عدة، الأمر
في طهي الكبسة
كان ينطوي فقط على لحم الخروف، ولكن حديثًا بات يُطهي بلحم الدجاج
أو الأسماك والجمبري وغيرها.
2- المفطح :
ويعد المطفح أشهر أكلات سعودية
في مصر
لقوامها من اللحم، الأرز كثير من
البهارات، مثل الزعفران، الفلفل الأسود، وبهارات أخرى يمكن إضافتها ايضًأ،
بالإضافة إلى قليل من الثوم، ومن ثم يضاف إليها المكرونة المسلوقة وإن أمكن يتم
تزيينه بالبيض المسلوق.
3- الجريش :
يشترك في تفضيل هذه الأكلة الشعبية الشهيرة المملكة وفلسطين أشهر أكلات
سعودية في مصر
، وفي منطقة نجد بالتحديد في السعودية، ويتم تحضيرها هناك من القمح
الجاف المكسر، ويطلق عليه اللقيمي المجروش، ويضاف إلى مرق اللحم، مع حفنة من
التوابل والبصل.
4- الحنيذ :
هذا الطبق أشهر أكلات سعودية
في
مصر
ومنطقة شبه الجزيرة العربية ككل، ولكن له طعمًا آخر في المملكة، حيث يؤكل مع
خبزة الذرة الحمراء أو الأرز، ويتم تقديمه غالبًا في وجبة الإفطار.
5- المطازيز :
وتعتبر المطازيز أشهر أكلات سعودية
في مصر
، ونجد بهذه الأكله المكونة من العجين واللحم، ويتم تقديمها مع المرق وجميع
أنواع الخضروات.