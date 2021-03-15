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ياسمين صبري ثالث فنانة في العالم ترتدي هذه القطعة النادرة

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ياسمين صبري
 
الإثنين، 15-03-2021 11:29 ص

أثارت الفنانة ياسمين صبري، الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر نشر صورتها مرتدية عقدا نادرا تلقته هدية من دار المجوهرات العالمية "Cartier"، بعد اختيارها كسفيرة لأحدث حملات "Panthere de Cartier" في منطقة الشرق الأوسط.
وأشارت ياسمين صبري إلى أن العقد هو قطعة نادرة على شكل تمساحين، مؤلف "من أكثر من 120 قيراطا"، ويحتوي على فصوص من الزمرد والمجوهرات الثمينة باللون الأخضر والأصفر، وصمم من قبل "Cartier" عام 1975، لافتة الإنتباه إلى أن وزن هذا العقد "ثقيل" ولكنه "يستحق عناء ارتدائه".
وكشفت ياسمين صبري عن أنها ثالث امرأة ترتدي هذه القطعة النادرة في العالم، بعد الفنانة المكسيكية ماريا فيليكس، والممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، التي ارتدته في عام 2006 في مهرجان "كان".




 

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