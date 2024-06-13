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القاضي لمحامي عصام صاصا: "هتجيبه المحكمة ولا أصدر حكم عليه؟"

عصام صاصا
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الخميس، 13-06-2024 12:02 م

طلب المحامي محمد حمودة دفاع عصام صاصا من هيئة المحكمة، تأجيل القضية لحين إحضار عصام صاصا للمحكمة، وردت هيئة المحكمة "لو هتجيب عصام صاصا ماشي مش هتجيبه هنستخدم الحق القانوني بنصوص مواد قانون الإجراءات الجنائية".

وأكد محامي عصام صاصا قائلا: "أنا كدة كدة هجيبه للمحكمة لكن أطلب من المحكمة رفع قرار الضبط والاحضار، وقال رئيس المحكمة هيجي المحكمة ولا استخدم حق المادة 384 من القانون والتي تقضي بأنه يجوز للمحكمة الحكم في غيبة المتهم في حالة عدم حضوره ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور".

وقالت زوجة ضحية عصام صاصا، أمام المحكمة أنها تتنازل عن اتهام عصام صاصا بالقتل الخطأ لزوجها الراحل، بمحض إرادتها عنها وعن أولادها.

وسألت المحكمة زوجة ضحية عصام صاصا، بعد أداء اليمين القانوني، لماذا حضرتي للمحكمة وأجابت "عشان اتنازل عن القضية عني وعن أبنائي الأربعة"، بصفتي الواصي الشرعي عليهم، ثم طلبت منها المحكمة الإمضاء على التنازل.

وتضمن أمر إحالة المطرب عصام صاصا، تتهم نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المطرب عصام طه طلعت الشهير بـ عصام صاصا 24 عاما طالب ومطرب، لأنه في يوم 6 مايو بدائرة قسم الطالبية بمحافظة الجيزة.

أمر إحالة عصام صاصا للجنايات أحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الميثامفيتامين المخدر بغير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الامفيتامين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، واحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها، وأحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما قاد السيارة رقم س ي ر 1438 وهو تحت تأثير المخدر وترتب على ذلك وفاة المجني عليه أحمد مفتح محروس وتسبب خطأ في قتل المجني عليه أحمد مفتاح وكان ذلك ناشئا عن اهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارته حال تعاطي لجوهر المخدر فاصطدم بالمجني عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

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