رانيا فريد شوقي: «مش عايزة أقطع عيش حد

رانيا فريد شوقي

انتقدت الفنانة رانيا فريد شوقي الباعة الجائلين في منطقة العتبة وبمحيط المسرح القومي، مؤكدة أنها ليست ضد هؤلاء البائعين ولكن يجب أن يتم تنظيم المكان وتخصيص شارع للتسوق.

قالت رانيا فريد شوقي، خلال تصريحات صحفية لـ «المصري اليوم»: «أنا مش ضد أن الناس تاكل عيش، وعمري ما أقصد أقطع عيش حد بالعكس ربنا يوسع رزقهم، أنا باتكلم في نقطة النظام».



أضافت: «ماينفعش يبقى على سور المسرح القومي البضاعة محطوطة، الناس دي مابتبقاش موجودة لما الوزيرة بتعدي .. يتقفل شارع كامل في العتبة ممشى للتسوق».



تحضيرات رانيا فريد شوقي لـ مسرحية «مش روميو وجوليت»

وكشفت «رانيا» تحضيراتها للمسرحية قائلة: «عملنا بروفات كتير بقالنا فترة، وبقالي كتير ماوقفتش على خشبة المسرح القومي، والمسرح بشكل عام».

وقالت: «بداياتي كانت على المسرح القومي بمسرحية غراميات عطوة أبومطوة ، مع دكتور يحيى الفخراني، لذلك المسرح القومي له مكانة خاصة لدي».

أوضحت أن مسرحية «مش روميو وجوليت» تدور حول الحب في حياتنا بشكل عام، لذلك كان اسم المسرحية «مش روميو وجوليت».

أما عن الإقبال الكبير على المسرحية، بعرض كامل العدد، قالت رانيا فريد شوقي: «فضل من عند ربنا أن الناس تقيم وتقدر العمل الجيد وهي اللي تيجي له، دايما نقول إن شباك التذاكر ده عرض وطلب».





