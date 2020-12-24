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رانيا يوسف تحدث ضجة بتصريحات جريئة

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رانيا يوسف
 
الخميس، 24-12-2020 06:13 م محمد فضل

أحدثت الفنانة رانيا يوسف، ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتصريحات وصفها البعض بأنها صادمة وجريئة، وذلك في فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذي كان برومو لحلقة ظهرت بها عبر قناة الرشيد العراقية، والتي من المقرر أن تذاع ليلة رأس السنة 31 ديسمبر الجاري.
واتهم المذيع العراقي رانيا يوسف بأنها تحاول إثارة الجدل بإبراز مفاتن جسدها من خلال ارتداء فساتين مثيرة، الأمر الذي ردت عليه بالدفاع عن نفسها بالقول :«: ربما قد تكون مؤخرتي مميزة شيئا ما»، وفقا لقولها.
وردت يوسف على سؤال المذيع عن فستانها الذي يبرز مؤخرتها، قائلة: «مؤخرتي أنا بس، ما كل الفنانات كده».
وتعرضت رانيا جراء نشرها للفيديو لهجوم كبير من جمهورها، بسبب ردها على المذيع العراقي، ونالت الكثير من الهجوم، واتهمها الجمهور باتهامات غير لائقة.
 

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