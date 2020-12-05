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تصعيد مفاجئ في أزمة أحمد بدير ومي العيدان

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بدير والعيدان
 
السبت، 05-12-2020 12:29 م المصريون

قررت الإعلامية الكويتية مي العيدان، تصعيد خلافها مع الفنان أحمد بدير، برفع قضية سب وقذف ، على إثر قيام الأخير بالإساءة إليها ونعتها بالحالة الشاذة والتشكيك بجنسيتها.
وكتبت العيدان عبر حسابها بانستجرام تقول: “أعلن أنا مي العيدان إني وكلت المحامي بدرباقر برفع قضية سب وقذف ضد الفنان أحمد بدير بعد ظهوره بلقاء صوتي بإحدى القنوات و بأحد البرامج أساء لي ونعتني بالحاله الشاذة وشكك بجنسيتي عندما قال هذا إذا كانت كويتيه أصلا “، مضيفةً بالقول: “وأنا أقول سوف ترى جنسيتي التي شككت فيها بالنيابة العامة و بينا القضاء”.
وكانت هذه الحرب الكلامية بين مي العيدان وأحمد بدير قد بدأت عندما وصفت الأولى الأخير بأنه “أقرع”، في منشورٍ لها عبر حسابها في إنستغرام، عندما نشرت صورة لابنته “سارة”، وأشادت بجمالها قائلة: “مُزة بنت الأقرع”، ليقوم بعدها أحمد بدير بتوكيل المحامي المصري أشرف عبد العزيز، لمقاضاتها، والذي أصدر بيانا قال فيه: “جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان”.

 

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