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60 جنيهًا.. تراجع كبير في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

تربية-الدواجن
الدواجن
Native
Teads
الثلاثاء، 28-03-2023 09:48 ص

 

تراجعت أسعار الدواجن اليوم بشكل كبير ليتراجع سعر كيلو الفراخ البيضاء التسمين بقوة، بعدما وصل إلى 95 جنيها في وقت سابق، إذ انخفض إلى نحو 57 جنيها في المزرعة، ويباع للمواطنين في المحلات بداية من 60.5 جنيه للكيلو، فيما انخفض سعر كيلو الدواجن الأمهات إلى أقل من 60 جنيها للمستهلك.

 

أسعار الدواجن اليوم

وهبط سعر كيلو البانيه اليوم الثلاثاء 28 مارس - 6 رمضان 144هـ ، بنحو 40-60 جنيها، إذ يبدأ سعره للمستهلك من 140 جنيهًا بعدما سجل 180 و200 جنيه خلال الأيام الماضية، وهو التراجع الأكبر منذ شهور.

 

تراجع أسعار الفراخ

تراجعت أسعار الدواجن بقوة نتيجة توافر المعروض مع استيراد كميات كبيرة من الفراخ المجمدة البرازيلي، إذ تشير الأسعار الجديدة إلى انتهاء أزمة الدواجن التي وصل فيها سعر كيلو الفراخ إلى 95 جنيها.

 

أسعار الدواجن اليوم

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 57 جنيهًا في المزرعة، و62 جنيهًا وقد يصل إلى 72 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

 

أسعار الدواجن اليوم

الفراخ البلدي : 110-125 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الساسو: 110- 115 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 71- 85 جنيهًا للكيلو.

بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 140- 170 جنيهًا للكيلو.

الصدور بالعظم: تبدأ من 100 جنيه للكيلو.

سعر الأجنحة : 45-55 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 35-40 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 57 في المزرعة ، و60-70 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

 

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