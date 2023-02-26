الكيلو تراجع 26 جنيهًا.. سعر الدواجن وكرتونة البيض اليوم





واصلت أسعار الدواجن اليوم التراجع لليوم الرابع على التوالي، حيث تراجع سعر الدواجن اليوم الأحد 26-2-2023، بنحو 5 جنيهات ليتجاوز إجمالي التراجع 26 جنيها في الكيلو الواحد.

وحول أسباب انخفاض أسعار الدواجن، قال سامح السيد، رئيس غرفة الدواجن بالجيزة: "الرئيس منذ قبل حدوث أزمة الدواجن أصدر قرار بتنظيم لجنة عليا لتنظيم صناعة الدواجن في مصر وكلف وزير الزراعة برئاسة هذه اللجنة وأن تنعقد أسبوعيا لمناقشة التطورات".

وأضاف "سامح السيد"، أن اللجنة قامت بعمل اجتماع مع منتجي الدواجن والبيض لحل أزمة ارتفاع الأسعار منذ البداية ولكن لم يكن هناك جدوي من قبل المنتجين .

سعر الدواجن اليوم

وأشار إلى أنه تم الإفراج عن جميع كميات الأعلاف المطلوبة لجميع مزارع الدواجن وتم القضاء علي تلك الأزمة، مشيرا إلى أن سعر الدواجن سوف ينخفض تدريجياً مع الوقت حتي تكتمل فترة الدورة الخاصة بالإنتاج.

وكان قد توقع سامح السيد، رئيس غرفة الدواجن بالجيزة أن تتراجع أسعار الدواجن خلال الشهر الجاري بعد أن وصلت إلى 90 جنيها للكيلو عند وصولها للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة 64 جنيها لتصل إلى المستهلك بنحو 73و75 جنيها تقريبا بعد إضافة ربح التاجر ومصاريف النقل.

ووصل أسعار الدواجن الامهات الابيض إلى 51 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 57 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

سجلت أسعار الدواجن الساسو “الدواجن الحمراء” 74 جنيها للكيلو في المزرعة لتصل سعر الدواجن اليوم للمستهلك بنحو 80 جنيها تقريبا.

وتراجع سعر الكتكوت اليوم إلى 14 جنيها بعد أن وصل في بعض الشركات إلى 30 جنيها للكتكوت الواحد.

أسعار الدواجن اليوم

تراوحت أسعار الاوراك اليوم بين 74 و76 جنيها للكيلو، وسعر البانية اليوم تراوح بين 160 إلى 170 جنيها للكيلو الواحد، وسجلت أسعار الكبد الاوانص 60و65 جنيها للكيلو، ووصل كيلو الاجنحة إلى 40 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

وصل سعر البيض الأبيض اليوم إلى 103 جنيه ليصل إلى المستهلك بنحو 110 جنيهات تقريبا للطبق.

ووصل سعر طبق البيض الاحمر إلى 106 جنيهات في المزرعة لتصل إلى المساهلك بنحو 113 جنيها.

وسجل سعر البيض البلدي اليوم 111 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 118 و120 جنيها للطبق.