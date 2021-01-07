«6 أيام بيضاء».. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

الأرصاد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان تفصيلي الأوضاع الجوية ومواقع سقوط الأمطار ومدى كثافة الشبورة الصباحية خلال الفترة من غد الجمعة حتى الأربعاء المقبل.



ووفقا لبيان الهيئة، فإن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين يومي الأحد والإثنين المقبلين.



وحذرت الهيئة من تعرض البلاد لشبورة صباحية تصل حد الضباب، في الفترة المشار إليها على الطرق الزراعية والطرق السريعة ومناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد. الجمعة 8 يناير: شبورة مائية كثيفة صباحا تصل حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



السبت 9 يناير:



شبورة مائية كثيفة صباحا تصل حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



الأحد 10 يناير:



أمطار خفيفة 30% تقريبا على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة. شبورة مائية كثيفة صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



الاثنين 11 يناير:



أمطار خفيفة 30% تقريبا على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة. شبورة مائية كثيفة صباحا تصل حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



الثلاثاء 12 يناير:



شبورة مائية كثيفة صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



الأربعاء 12 يناير

شبورة مائية كثيفة صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



واختتم بيان الأرصاد، بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض المناطق.