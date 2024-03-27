5 مصابين.. الكشف عن سبب انفجار محطة الصرف الصحي بالمرج

الأربعاء، 27-03-2024
11:45 ص
قال مصدر بمحافظة القليوبية، إن تسريب غاز في خط صرف 1200 هو سبب حدوث انفجار في محطة الصرف الصحي بالمرج
الجديدة بمنطقة القلج، والمرتبطة بـ3 محطات أخرى.
وأوضح المصدر، أن شركات البترول تصرف في خطوط القاهرة الكبري عبر الأنابيب، مشيرا إلى أنه حدث اختلاط خطوط صرف بالمواد البترولية ما أدى إلى تسريب وحريق بالمحطة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، دون أن يمتد المناطق المجاورة له، وتم إعادة تشغيل المرحلة الثانية للمحطة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من عمليات النجدة بحدوث انفجار داخل محطة صرف صحي المرج
الجديدة بمنطقة القلج التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة والمرتبطة بـ3 محطات هي المرج
والخصوص والخانكة.
وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، فيما تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف، وتبين إصابة 5 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفيات الخانكة والسلام لتلقي العلاج.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.