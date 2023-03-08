4 وفيات و21 مصابًا.. الحصيلة النهائية لحادث قطار قليوب





كشفت وزارة الصحة عن الحصيلة النهائية لضحايا حادث قطار قليوب حيث أسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 21 أخرين بكسور متفرقة بالجسد وتم نقلهم إلى مستشفى قليوب التخصصى لتلقى العلاج اللازم.

من ناحية اخرى انتقل فريق من النيابة العامة بالقليوبية لمكان وقوع حادث خروج قطار قليوب رقم 557 عن مساره بمحطة قليوب، والذي كان متجهًا من محطة رمسيس لمنوف، لمعاينة الحادث وملابساته.

من جانبها أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها أنه في تمام الساعة 19.20 أثناء دخول قطار ٥٥٧ /٣٠٢٧ ركاب شبرا/منوف/كفر الزيات على سكة النفادي بمحطة قليوب لمقابلة قطار ٥٥٠ تجاوز السائق السيمافور المغلق واستمر بالمسير مما أدي إلى دخول القطار إلى السكة المنتهية بتصادم الحماية بنهاية السكة .

ونتج عن ذلك خروج الجرار والعربة الاولي عن القضبان وعلى الفور وجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل رئيس هيئة السكك الحديدية وكافة قيادات الهيئة بالتوجّه لمكان الحادث والدفع بكافة معدات الرفع لموقع الحادث، والتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين وحصر أعداد الوفيات .

وقد تلاحظ أن الإصابات حدثت لأفراد كانوا متواجدين خارج العربة الأولى للقطار ويستقلون القطار بين العربة والجرار .

كما وجّه وزير النقل بتشكيل لجنة على الفور برئاسة السيد المهندس نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع السلامة والجودة للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسئولين وحصر التلفيات والحادث بعيدًا عن الخطوط الطوالي بجميع خطوط الهيئة.