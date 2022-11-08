الأربعاء 09 نوفمبر 2022
توقيت مصر 00:48 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

البنك الشعبي الموريتاني يتلقي قرضًا بـ١٣ مليون دولارًا من مأوى أفريقيا

الكشف عن سبب انسحاب رئيس وزراء بريطانيا من مؤتمر بقمة المناخ وخروجه مسرعًا

مفاجأة.. رحيل خالد الغندور عن قناة الزمالك

شاهد.. وفاة لاعب منتخب الأردن بأزمة قلبية مفاجئة داخل الملعب

إحالة أوراق «الشيخ هاني» إلى المفتي.. واقع 4 نساء جنسيًا وصورهم بمساعدة زوجته

25 مليون جنيه.. حبس رئيس محكمة استئناف طنطا 3 سنوات (تفاصيل)

علاء مبارك يرحب بـ جون كيري في قمة المناخ: فين فلوس أبويا؟

أول بيان رسمي من شيرين عبدالوهاب بعد خروجها من المستشفى

زوجة في دعوى خلع: جاري ضبطه مع مراته داخل شقته

بالفيديو.. ترامب أمام حشد جماهيري: نانسي بيلوسي «حيوانة»

ADS
 

25 مليون جنيه.. حبس رئيس محكمة استئناف طنطا 3 سنوات (تفاصيل)

1305632_0
ارشيفية
Native
Teads
الثلاثاء، 08-11-2022 01:52 م

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، بسجن المتهم حاتم.ع، القاضي السابق بمحكمة استئناف طنطا لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة الكسب غير المشروع والتربح من وراء وظيفته بقيمة 25 مليون جنيه، حسب القاهرة 24.

كشف أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بصفته من بين القائمين بأعباء السلطة العامة، ومن بين فئات الخاضعين لولاية أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وهو رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا، وطبيعة عمله بالذات مما تتيح له فرص الاستغلال على حساب الوظيفة العامة، حصل لنفسه دون حق على كسب غير مشروع مبلغ مالي مقداره 25 مليون جنيه.

أضاف أمر الإحالة أن ذلك يمثل قيمة ما طرأ بعد انعقاد صفته الوظيفية، كأحد القائمين بأعباء السلطة العامة في ذمته المالية من زيادة غير مبررة محملة بالنماء عن أعوام المركز المالية، وبما لا يتناسب مع موارده المالية وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة أن بذلك يكون المتهم المذكور قد ارتكب الجناية المؤثمة بمقتضى نصوص المواد من القانون، في شأن الكسب غير المشروع.

وأمرت جهات التحقيق بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمحاكمة المتهم حاتم.ع، طبقا لمواد الاتهام السالف ذكرها، وبإعلان المتهم بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين، وبالأوراق إلى النيابة العامة للتفضل بإعلان المتهم بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين وإرسالها لمحكمة استئناف القاهرة لعرضها على محكمة الجنايات المختصة.
 

إقرأ ايضا

تنزيل

الكشف عن سبب انسحاب رئيس وزراء بريطانيا من مؤتمر بقمة المناخ وخروجه مسرعًا

images

إحالة أوراق «الشيخ هاني» إلى المفتي.. واقع 4 نساء جنسيًا وصورهم بمساعدة زوجته

a3893cf6-30ad-4a6d-aaff-051782cf0b5e

علاء مبارك يرحب بـ جون كيري في قمة المناخ: فين فلوس أبويا؟