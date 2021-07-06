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قبل شرائك صك أضحية بلدي صافي..

10 معلومات عن صك الأضحية تعرف عليها

ارشيفية
ارشيفية
Native
الثلاثاء، 06-07-2021 08:50 ص متابعات- أمينة عبد العال
بدأت  منظومة صك الأضحية بمؤسسة "مصر الخير" منذ 7 سنوات متتالية؛ من أجل إدخال الفرحة على الأسر الأكثر احتياجا خلال عيد الأضحى المبارك؛ وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.
وللتعرف عن "صك الأضحية" بمؤسسة "مصر الخير"؛ نظمت المؤسسة جولة تفقدية لإحدى مزارع الإنتاج الحيواني؛ وهي مزرعة البحيرة والتي تمتلكها وزارة الزراعة وتديرها شركة أرض الخير إحدى شركات مؤسسة "مصر الخير"، حسب البيان الذي تلقت" المصريون" نسخة منه،
 وإليكم 10 معلومات عن الصك:
1- العام السابع هو عمر منظومة صك الأضحية بالمؤسسة
2- الصك عبارة عن لحم بلدي صافي من إنتاج مزارع مؤسسة مصر الخير
3- قيمة الصك 3500 جنيه
4- يبلغ وزن الصك 27 كيلو جرام من اللحوم يساوي سبع العجل
5- يصل 18 كيلو جرام للمستحقين الأكثر احتياجا في كافة النجوع والقرى
6- يصل للمتبرع 9 كيلو جرام من وزن الصك
7- تستهدف المؤسسة عدد 2 مليون مستحق لتوزيع اللحوم عليهم خلال أيام العيد
8- 300 ألف رأس ماشية سنويا تخرج من 6 مزارع للمؤسسة بالتعاون مع وزارة الزراعة
9- دورة تربية وتسمين العجول تستغرق 6 شهور
10- يتم ختم اللحوم بالختم الأحمر بداية من الذبح حتى وصولها للمستحقين والمتبرعين
وعن إطار عمل منظومة صك الأضحية بمؤسسة "مصر الخير"، قال المهندس أحمد علي  المدير التنفيذي لبرامج المؤسسة إن العمل يبدأ قبل 9 شهور من عيد الأضحى، مع توفير الأعلاف والعمالة والأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب العاطلين المتقدمين لمزارع المؤسسة للحصول على رؤوس مواشي للتربية، حيث تعطي المؤسسة لكل شاب 20 رأس ماشية، حيث أن عملية التربية تتم على مدار 6 أشهر كاملة وهي مدة دورة التربية الكاملة والتي ينتج عنها مستثمر صغير .
وأكد أحمد علي، أن ذبح الأضحية يتم خلال أيام التشريق تحديدا بعد صلاة العيد مباشرة وحتى عصر رابع يوم للعيد، وذلك في المجازر الحكومية أو المجازر المرخصة تحت إشراف بيطري كامل.
في سياق متصل؛ أكدت مروة أسامة، نائب مدير عام شركة "أرض الخير" إحدى شركات مؤسسة "مصر الخير"، أن  مصدر لحمة  صك الأضحية من مؤسسة "مصر الخير" هو مزارع المؤسسة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، موضحة أن للمؤسسة مزارع للإنتاج الحيواني في محافظات الغربية والبحيرة ودمياط وبني سويف والواحات البحيرة وطور سيناء.
وأشارت أسامة، إلى أن مؤسسة "مصر الخير" تعمل في مجال الإنتاج الحيواني منذ عام 2009، مؤكدة أن ما يميز "مصر الخير" أن صكوك الأضاحي بها من إنتاج مزارع المؤسسة وتخضع لإشراف طبي كامل وبيطري وخبراء تغذية حتى يتم التأكد من جودة اللحوم الموزعة على المستحقين والأكثر احتياجا.
 

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