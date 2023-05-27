10 علامات تدل على وجود مشكلة بالكبد

السبت، 27-05-2023
02:44 م
نسمه عبد الوهاب
قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية
، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعض العلامات التى تكشف وجود مشكلة في الكبد.
1-التعب أو الإجهاد الدائم رغم النوم والراحة.
2- ألم خفيف في البطن، حيث يعد ذلك من أولى العلامات على وجود مشكلة خطيرة محتملة.
3- اليرقان، أي اصفرار الجلد و إصفرار بياض العين، وعادة ما يحدث عندما لا يستطيع الكبد إزالة البيليروبين من الجسم.
4- سهولة حدوث النزيف أو الكدمات بسبب عدم قدرة الكبد على إنتاج بروتينات كافية للسيطرة على سيولة الدم.
5- تورم الساقين وتراكم السوائل بهما، حيث يفشل الكبد في إنتاج كمية كافية من الألبومين في الدم
6-ضعف عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وهو ما ينتج عنه شعور الضعف الشديد واضطرابات في تناول الطعام.
7- تراكم السموم في الدم، وربما تنتقل إلى الدماغ، مما يؤثر على وظائف المخ، ويؤدي إلى الشعور دائمًا بالارتباك والنسيان.
8-تغير لون البول، وذلك لأن الكبد عادة ما تفرز البيليروبين، ومن ثم يتحول لون البول إلى لون غامق عند حدوث خلل في وظائف الكبد.
9-تغير لون البراز و تحوله إلى لون الطين بسبب انخفاض إنتاج العصارة الصفراوية أو منع تدفق الصفراء في الكبد المصاب بخلل ما.
10-اضطرابات في الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى الشعور بالغثيان والقيء.
11-فقدان الشهية، وذلك لأن الكبد يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي