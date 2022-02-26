10 دقائق تمحو ذنوبك..الإفتاء ترد على سؤال مواطن

السبت، 26-02-2022
02:35 م
أجابت دار الإفتاء
، عن سؤال أحد المواطنين حول تعريف صلاة
التسابيح، وكيف يستطيع المسلم أدائها؛ بأن صلاة التسابيح مستحبة ومشروعة، ولها ثواب
كبير لمن أداها وواصب عليها، وخاصة خلال المواسم الدينية المباركة.
وحول كيفية أداء صلاة التسابيح، قالت دار الإفتاء
، إن النبي
محمد صلى الله عليه وسلم أخبر بكيفية أداء الصلاة، وبيَّن فضلها بأن من يصليها يغفر
الله له جميع ذنوبه، أولها وآخرها، قديمها وحديثها، خطأها وعمدها، سرها، وعلانيتها.
وذكرت الدار الحديث الشريف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه
وسلم لعمه العباس رضي الله عنه: ((يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّاهُ! أَلَا أُعْطِيكَ! أَلَا
أَمْنَحُكَ! أَلَا أَحْبُوكَ! أَلَا أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ! إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ
ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ: أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، خَطَأَهُ
وَعَمْدَهُ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، عَشْرُ خِصَالٍ: أَنْ
تَصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً،
فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ:
سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ
خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ
تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا
وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا،
ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُها عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُها عَشْرًا،
فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ،
إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ
تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً،
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ
مَرَّةً)).
ويأتي ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم، في أداء هذه الصلاة
حتى ولو مرة في العمر؛ مبينًا فضلها، وأنه يتعين على كل مسلم حسب استطاعته أن يؤديها
لينال مغفرة الله جل وعلا لكل ذنوبه.