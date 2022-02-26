الإثنين 28 فبراير 2022
توقيت مصر 05:19 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى

ميدو لـ أبو جبل: «مفيش حارس كبير يرتكب خطأ زي ده»

فتاة أوكرانية تحرق مدرعة روسية والجيش يحتفي بها (فيديو)

خمسيني يعتدي جنسيًا على زوجة نجله.. تفاصيل صادمة

شاهد.. ملكة جمال أوكرانيا تنضم للمقاومة ضد الغزو الروسي

فاشينيستا كويتية شهيرة تفاجئ الجميع بخلع الحجاب (صورة)

مرتضى منصور يهدد مدرب الزمالك بتسجيل صوتي

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. تقرير طبي يكشف سبب وفاة جالا فهمي

بشرى سارة من «الحج والعمرة» بشأن استخراج التصاريح

طالبت بمشاهد ساخنة..فنان يهاجم إلهام شاهين: «حد يضحي ويتجوزها علشان نخلص»

ADS
 

10 دقائق تمحو ذنوبك..الإفتاء ترد على سؤال مواطن

image
الافتاء
Native
Teads
السبت، 26-02-2022 02:35 م

أجابت دار الإفتاء، عن سؤال أحد المواطنين حول تعريف صلاة التسابيح، وكيف يستطيع المسلم أدائها؛ بأن صلاة التسابيح مستحبة ومشروعة، ولها ثواب كبير لمن أداها وواصب عليها، وخاصة خلال المواسم الدينية المباركة.
وحول كيفية أداء صلاة التسابيح، قالت دار الإفتاء، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر بكيفية أداء الصلاة، وبيَّن فضلها بأن من يصليها يغفر الله له جميع ذنوبه، أولها وآخرها، قديمها وحديثها، خطأها وعمدها، سرها، وعلانيتها.
وذكرت الدار الحديث الشريف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله عنه: ((يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّاهُ! أَلَا أُعْطِيكَ! أَلَا أَمْنَحُكَ! أَلَا أَحْبُوكَ! أَلَا أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ! إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ: أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، عَشْرُ خِصَالٍ: أَنْ تَصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُها عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُها عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً)).

ويأتي ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم، في أداء هذه الصلاة حتى ولو مرة في العمر؛ مبينًا فضلها، وأنه يتعين على كل مسلم حسب استطاعته أن يؤديها لينال مغفرة الله جل وعلا لكل ذنوبه.
 

إقرأ ايضا

download

خمسيني يعتدي جنسيًا على زوجة نجله.. تفاصيل صادمة

3648413_1645959137

شاهد.. ملكة جمال أوكرانيا تنضم للمقاومة ضد الغزو الروسي

marmar_fashinsta_11

فاشينيستا كويتية شهيرة تفاجئ الجميع بخلع الحجاب (صورة)

أخبار متعلقة

494963_0

بين البدعة والترغيب.. ما حكم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج؟