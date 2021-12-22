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يهشم رأس والده بالـ«شاكوكش» ويفر هاربًا.. والسبب صادم

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شاكوش
Native
Teads
الأربعاء، 22-12-2021 01:09 م
شهدت محافظة الجيزة، جريمة بشعة بقيام شاب بتهشيم رأس والده وقتله والهرب سريعاً من الشقة.
 تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً يفيد بالعثور على جثة رجل مقتول في إحدى الشقق السكنية، وأسرعت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وعثرت على جثة موظف داخل شقته.
وكشفت التحريات أن الشقة استأجرها القتيل للسكن بها بسبب عمله بمنطقة أوسيم، للإقامة بها لقربها من عمله وسكنه وحيداً بها.
وتبين أن ابن المجني عليه هو من ارتكب الجريمة، حيث اعتدى على والده بـ”شاكوش” وهشم رأسه بسبب خلافات أسرية بينهما، وفر هارباً من الشقة، وتولت النيابة التحقيقات.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وضبط أداة الجريمة، وبمواجهته اعترف بقتل والده، وتم تحرير محضر بالواقعة.
 

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