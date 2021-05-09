يقتل زوجته ويخفي جثتها في الثلاجة لمدة عامين

أرشيفية

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ألقي القبض على ضابط بالبحرية الأمريكية بعد أن قتل زوجته واحتفظ بها داخل الثلاجة لمدة عامين.



في عام 2014، أنجبت إليزابيث سوليفان ابنتين صغيرتين تبلغان من العمر أربعة أعوام وعامين، وكان زوجها في البحرية الأمريكية ماثيو سوليفا غالبًا ما كان في الخارج، تاركًا إياها وحدها لفترات طويلة من الزمن.



وبدأت الخلافات في الظهور بينهما على الرغم ما بينهما من قصة حب عاصفة، وفقًا لصحيفة "ديلي ستار". وكان إليزابيث البالغة من العمر 32 عامًا التقت بسوليفان في فيرجينيا حيث نشأت، وتزوجا في عام 2010 وانتقلا إلى سان دييجو حيث كان يتمركز زوجها في محطة ليبرتي.



ولكن بحلول عام 2012 كان زواجهما في مأزق، وكانا ينامان في طوابق منفصلة في منزلهما المكون من ثلاثة طوابق، ويبدو أن إليزابيث بدأت تتحدث مع رجال آخرين.



ونشبت التوترات بينهما، وقام ماثيو بالاعتداء الجسدي على زوجته. بحلول عام 2014، كانت الأمور سيئة للغاية لدرجة أنها كانت تتحدث إلى المحامين حول الانفصال.



وكانت تعلم أن محادثات الحضانة ستكون صعبة. وكان الأصدقاء قلقين على تعاسة إليزابيث، بعد أن آذت نفسها في الماضي وبقيت طوال الليل نائمة في الحديقة بدلاً من الذهاب إلى المنزل. لذلك عندما اختفت في أكتوبر 2014، كانوا قلقين على سلامتها واتصلوا بالشرطة. اعترف ماثيو أنهما كانا يعانيان من مشاكل زوجية، وقال إنه كان يمنحها "مساحة" لذلك لم يكن قلقًا في البداية.



قال إنه ليس من غير المعتاد أن تبقى إليزابيث بالخارج، ولهذا السبب لم يبلغ عن اختفائها وافترض أنها تركته.



لكن، مع مرور الأيام، حتى ماثيو كان عليه أن يعترف للصحافة أنه من غير الطبيعي أن تذهب أكثر من ليلة واحدة. شوهدت إليزابيث آخر مرة في 13 أكتوبر بالقرب من منزلها وكانت ترتدي بنطالًا أسود وقميصًا رماديًا. أرسلت رسالة نصية إلى أحد أفراد أسرتها قبل أن يبدو أن هاتفها مغلق ولا تزال سيارتها متوقفة في منزلها.



وسافر والد إليزابيث، إدوارد ريكس من فيرجينيا للبحث عن ابنته، حيث قال: "أشعر وكأنها في ورطة". بعد بضعة أسابيع، تحدث ماثيو إلى الصحافة وقال إنه يريد لم شمل أطفاله بأمهم، ولكن بعد مرور 10 أشهر لم يكن هناك تقدم، على الرغم من ظهور حالة إليزابيث في برامج الأشخاص المفقودين وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. بعد ذلك، في 6 أكتوبر 2016، بعد أيام من الذكرى الثانية لاختفاء إليزابيث، أبلغ أحد أفراد الجمهور عن جثة عائمة في خليج سان دييجو، على بعد نصف ميل من المكان الذي تعيش فيه.



كانت الجثة متحللة بشدة، ولكن تم التعرف عليها على أنها إليزابيث، التي تعرضت للطعن حتى الموت. عندما ذهبت الشرطة لإبلاغ ماثيو، اكتشفت أنه في نفس اليوم الذي تم فيه العثور على جثة إليزابيث، كان يغادر الجيش وينتقل من سان دييجو إلى الساحل الشرقي مع صديقة جديدة. صدفة؟ لم تعتقد الشرطة ذلك، بدأت في تجميع ما اعتقدوا أنه ربما حدث لإليزابيث.



وألقى المحققون نظرة أكثر شمولاً على منزل عائلة سوليفان، ووجدوا دم إليزابيث منقوعًا في السجادة والأرضية الخشبية في غرفة نومها. كان هناك أيضًا سكين مخبأة ملطخة بدمائها. علم المحققون أنه في اليوم التالي لاختفاء إليزابيث، اشترى ماثيو منظف سجاد.



ويعتقد المحققون أن ماثيو أخفى جثة إليزابيث في الثلاجة في مرآب المنزل لمدة عامين.



لكنه اضطر بعد ذلك إلى نقل الجثة عندما كان ينتقل إلى منزل جديد. كان يعلم أنه سيتم العثور عليها، لذلك ألقاها جثتها في الخليج على أمل أن يتم ابتلعها البحر. في 31 يناير 2018، ألقي القبض على ماثيو أخيرًا في ولاية ديلاوير وأُعيد إلى سان دييجو حيث وجهت إليه تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى.



ودفع بأنه غير مذنب واحتجز بكفالة بقيمة 2.1 مليون دولار. في فبراير 2020 ، بدأت المحاكمة.



وصف الادعاء علاقة ماثيو وإليزابيث بأنها علاقة عاطفية سرعان ما تحولت إلى عنف. قالوا إن إليزابيث كانت على علاقة غرامية وأن ماثيو اكتشف ذلك.



كانت إليزابيث تخطط أيضًا لتركه وتأخذ الأطفال. لقد سحبت بالفعل 1000 دولار من حسابها المصرفي. كان لديه الكثير من الدوافع. قال الادعاء "كانت لديه الوسائل، وأتيحت له الفرصة". كان مسرح الجريمة في غرفة نومها. كان سلاح الجريمة فوق غرفة نومه".



تم عرض السكين على هيئة المحلفين حيث أخبروا أنها طُعنت خمس مرات على الأقل. تم كسر فكها العلوي وأنفها. أصابت نصل السكين عدة ضلوع وتركت بركة من الدماء غارقة في أرضية غرفة نومها.



وصف دفاع ماثيو رواية مختلفة تمامًا للأحداث. قالوا إن ماثيو كان في الواقع يحاول التمسك بزوجته وهي تتجه نحو "أسلوب حياة مدمر للذات" يتضمن تعاطي المخدرات والنوم في الحديقة. وزعم أن الدم الذي تم العثور عليه في غرفة النوم كان من جرح ألحقت به إليزابيث نفسها لأنها كانت تحت الضغط.



وكان من المحتمل أن تكون السكين قد أخفتها حتى لا يكتشف أحد ما كانت تفعله.



لكن الادعاء أشار إلى وقوع العديد من حوادث العنف الأسري في الأشهر التي سبقت وفاة إليزابيث.



قالوا إن ماثيو قتل زوجته في منزلهما ومن المرجح أن أطفالهما كانوا في الغرفة الأخرى عندما هاجمها.



تداولت هيئة المحلفين لمدة يوم ونصف قبل أن تثبت أن ماثيو غير مذنب بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، لكنه مذنب بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية. في مارس من هذا العام، واجه ماثيو، البالغ من العمر الآن 36 عامًا، أحكامًا.



أدلى ماثيو ببيان قصير قال فيه إن بعض شهود الدفاع لم يتمكنوا من الإدلاء بشهاداتهم ، وكان يعتقد أنه لو تمكنوا من ذلك ، لكان ذلك قد قلب القضية لصالحه.



قال: "أعتقد اعتقادا راسخا أن شهادتهم كانت ستغير الحكم في هذه المحاكمة".



ووبخه الادعاء لأنه لم يظهر أي ندم على ما فعله ولأنه سمح للجميع بالاعتقاد لمدة عامين بأن إليزابيث قد انسحبت للتو من حياتها. وافق القاضي على أن القتل كان وحشيًا.



وقال: "أوضح حكم هيئة المحلفين والأدلة في المحاكمة أن ماثيو سوليفان قتل زوجته بوحشية، ونظف بشكل منهجي موقع القتل الفوضوي ثم أخفى الجثة لسنوات".



وأضاف: "كاد أن يفلت من العقاب ، لكن محاولته الأخيرة لإخفاء الجثة في قاع الخليج باءت بالفشل". وحكم على ماثيو سوليفان بالسجن 16 سنة مدى الحياة.