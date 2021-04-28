ادعى ضابط سابق بالمخابرات الأمريكية، أن "الأجسام الطائرة المجهولة" عطلت منشآت الأسلحة النووية الأمريكية، مطالبًا بوضع هذا الأمر في الحسبان في الصراع النووي مع الصين أو روسيا.وقال لويس إليزوندو المدير السابق للبرنامج المتقدم لتحديد التهديدات الفضائية (ATTIP) - وهي وحدة سرية في "البنتاجون" قامت بدراسة الأجسام الطائرة المجهولة بين عامي 2007 و 2012 - إن الحكومة الأمريكية تستعد للكشف عن "حقيقة" الأجسام الطائرة المجهولة.وأضاف في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن الشيء الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لي هو تلك الحوادث التي تتعلق بأسهمنا النووية. يبدو أن هناك تطابقًا واضحًا للغاية بين UAP (الظواهر الجوية غير المحددة)، ونشاط UAP المرتبط وتقنيتنا النووية".وتابع وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست": "سواء كانت أنظمة دفع أو أسلحة أو غيرها. وأن بشأن لدرجة أن لدينا بالفعل بعض القدرات النووية لدينا تعطيلها من قبل هذه الأشياء".واستدرك: "لذا، كما تعلمون، مرة أخرى، دعونا نضع هذا في سياق تكنولوجيا الخصومة الأجنبية إذا كان لدى روسيا أو الصين القدرة على تعطيل قدرتنا على الضربات النووية أو قدرتنا الدفاعية".وقال لاحقًا لشبكة (NBC News): "لدى UAPs مصلحة نشطة في تقنيتنا النووية. لقد تدخلت (UAPs) في الماضي في بعض قدراتنا النووية. هذه حقيقة".يأتي ذلك بعد أن ادعى خبير آخر، أن تقريرًا عن جسم غامض وقعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد يكشف عن كائنات فضائية فائقة الذكاء تزور الأرض بسلام.وقال البروفيسور دانييل دريزنر بعد أيام من كشف المدير السابق للمخابرات الوطنية الأمريكية جون راتكليف أن ملفات البنتاجون تتضمن معلومات استخباراتية رفعت عنها السرية عن طائرات "تتجاوز حاجز الصوت دون دوي صوتي".وكتب خبير السياسة الدولية في جامعة "تافتس" الشهر الماضي في صحيفة واشنطن بوست: "هل يشير هذا الدليل إلى احتمالية مراقبة كوكبنا خارج كوكبنا؟ إذا كان الأمر كذلك، كيف ينبغي أن نشعر حيال ذلك؟".وأضاف: "لن أخمن في السؤال الأول بخلاف الإشارة إلى أنه إذا كان علماء الفيزياء الفلكية بجامعة هارفارد يقدمون هذا الاقتراح حول الظواهر بين النجوم، فربما نحتاج على الأقل إلى النظر في إمكانية أن تكون هذه الظاهرة الجوية غير المحددة هي أيضًا من خارج كوكب الأرض".وقال إن كبار العلماء بمن فيهم البروفيسور الراحل ستيفن هوكينج حذروا من الاتصال بالفضائيين أو من عواقب وخيمة على البشر إذا وصلوا إلى الأرض. لكنه قال: "قد يكون من الأفضل للأمن القومي للولايات المتحدة إذا تبين أن هؤلاء (UAPs) هم من خارج شرق الولايات المتحدة" مما لو كانوا ينتمون إلى روسيا أو الصين".وأضاف: "أتلقى قلقًا من علماء الفيزياء من أن الكائنات الفضائية المتقدمة تقنيًا قد تتصرف كما فعلت الحضارات البشرية القوية في الماضي. الافتراض هو أن الحضارات القوية والمتقدمة تكنولوجيا ستتصرف بطريقة مدمرة".وتابع: "هذا ممكن، ولكن ربما الحضارات التي تكافئ ريادة الأعمال المدمرة أقل احتمالا لتوليد الموارد التكنولوجية للسفر بين النجوم.وإذا كان هؤلاء UAPs هم من الفضاء الخارجي، فربما يكون هناك أمل في العلاقات بين النجوم أكثر مما يتصوره العلماء أو الخيال العلمي".وقال المحقق تيم ماكميلان، إن الغموض يحيط بالسبب الذي جعل لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ تطلب من ترامب التوقيع على التقرير بشكل عاجل.