يطلب تطليق زوجته: نزلت بشعرها وملابس البيت توزع تمر في الشارع





رفع "خليل. م"، (30 سنة)، صاحب ورشة لتصنيع المعدات الثقيلة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته للضرر، مبررًا طلبه: " نزلت توزع تمر على الناس فى الشارع بشعرها".

يقول "خليل" في دعواه التي حملت رقم 1395 لسنة 2022، إنه تزوج "سهير م."( 29 سنة)، ربة منزل، منذ عام، وكانت حياتهما سعيدة هنيئة، حتى انقلب حال زوجتي وأصبحت لا تستمع لكلماتي وتفعل كل ما يحلو لها بدون تفكير.

حاول الزوج مرارًا تغيير شخصيتها لكن دون جدوى، فدائما تقوم بتصرفات غريبة وتبرر أفعالها" مخدتش بالي"، الزوج ناقش زوجته مرات عدة، لكنها لا تهتم، وفي النهاية استسلم وحاول التأقلم مع حياته الزوجية التي دامت سنة دون تفاهم أو راحة نفسية وطمأنينة.

يشكو الزوج زوجته قائلاً: قام بمكالمتها والدها يطالبها بمساندته لتوزيع " التمر على الناس بالشارع" وبدون تفكير ومشورة، اتخذت قرار النزول، بشعرها و ملابس البيت" مراتى بتوزع التمر على الناس بالشارع بشعرها"، نشبت مشادة كلامية بينها وبين شاب والسبب "عاوز يشرب من التمر المتوزع"، حتى تدخل والدها مدافعًا عنها.

طلب "خليل" من زوجته الانفصال دون اللجوء إلى محكمة الأسرة، لكنها رفضت وهربت إلى منزل أسرتها، منذ 8 أشهر، فلم يكن أمامه الى محكمة الأسرة، ولم يتم الفصل في الدعوى حتى الآن.