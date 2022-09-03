يصور أكثر من 1000 فيديو إباحي لزوجته.. تفاصيل صادمة

السبت، 03-09-2022
03:08 م
قالت امرأة بريطاني
ة، إن زوجها سجل مئات مقاطع الفيديو وهو يغتصبها أثناء نومها خلال علاقتهما الزوجية التي استمرت على مدار 20 عامًا.
وأضافت ديبورا هينكلي (41 عامًا) من شمالي ويلز، أنها تعرضت للاعتداء الجنسي مرارًا من قبل زوجها كورتيس ماكنزي (46 عامًا) بينما كانت في حالة من فقدان الوعي تحت تأثير الكحول، حيث قام بتصوير نفسه وهو ينام معها واحتفظ بمقاطع الفيديو لنفسه.
وقدرت أن هناك 1300 مقطع فيديو قام بتصورها وهو يعتدي عليه على الأريكة، تم تصويرها على مدى عدة سنوات.
واكتشفت هينكلي، التي أنجبت ثلاثة أطفال من ماكنزي ولديها ابنة من علاقة سابقة، لأول مرة أحد مقاطع الفيديو في عام 2012، عندما كانت تتنقل عبر هاتف ماكنزي بحثًا عن صور لبناتهم.
وتذكرت رد فعلها للوهلة الأولى عند مشاهدة مقاطع الفيديو، قالت: "لقد شوهد وهو يرفع جفني وهو يبتسم ليرى كم كنت فاقدة للوعي. عندما اضطررت إلى التعرف على نفسي فيها، شعرت أنني كنت أتعرف على جثتي".
وأوضحت: "على مر السنين، كل يوم جمعة. كانت الفتيات يذهبن إلى أجدادهن، ونخرج لتناول العشاء والمشروبات. في العادة، كان لدي الكثير لأشربه، لذلك عندما نصل إلى المنزل، غالبًا ما أفقد الوعي على الأريكة".
وتذكرت اللحظة التي عثرت فيها على الفيديو، "أدركت أنه اغتصبني. لقد افترضت ذلك بعد إحدى ليالي المواعدة".
قالت إنها "شعرت بالغثيان" عند مشاهدة الفيديو وواجهت ماكنزي بشأنه، ورد عليه أنه لم يدرك أنها كانت نائمة في ذلك الوقت. لكنها لم تقبل عذره، وطردته من منزل العائلة.
لكنها أدركت بعد أسابيع أنها حامل بطفلهما الثالث. وطوال فترة الحمل، توسلت ماكنزي إليها لإعادته لكنها رفضت. ثم بعد ستة أشهر من ولادة ابنهما في مايو 2013، قررت منحه فرصة أخرى.
وأضافت: "لم أرغب في تفريق الأسرة وأقنعني كورتيس أن ذلك كان خطأً صريحًا وكان يعتقد حقًا أنني مستيقظة. لعدة سنوات كانت الأمور رائعة مرة أخرى".
غير أنه بعد أربع سنوات، بدأت مخاوفها تتسلل مرة أخرى. تتذكر: "في الليل كنت أستيقظ كثيرًا على كورتيس يقفز مني. قال إنه كان يبحث عن شاحن هاتف ولديه دائمًا عذر. كان لدي شعور فظيع".
ذات ليلة، خلال عطلة في أمستردام في عام 2019، استيقظت لتجد ماكنزي يغتصبها. "كنت في حالة هستيرية. قالت: "لقد هز كتفيه. كانت هذه نقطة الانهيار بالنسبة لي".
عندما عادا إلى المنزل، أنهت علاقتها مع ماكنزي وأبلغت الشرطة عنه في أكتوبر 2020. بعد أن داهمت الشرطة منزل ماكنزي، عثرت على 1300 مقطع فيديو له على فلاشة "يو إس بي"، وهو يغتصب ديبورا على الأريكة على مدى عدة سنوات.
في نوفمبر 2021، أقر ماكنزي بالذنب في 12 تهمة اغتصاب و9 تهم بالاعتداء الجنسي ضد ديبورا. قضت محكمة كارديف كراون بسجنه لمدة 12 عامًا وثمانية أشهر.
وأضافت ديبورا: "لم يكن عقوبته طويلة بما فيه الكفاية. ما زلت أشعر بانتهاك شديد. كنت مع كورتيس لما يقرب من 20 عامًا ولدينا عائلة. كيف يمكنه فعل هذا لي؟". وأضافت: "أخشى إخبار أطفالنا".