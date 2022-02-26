الإثنين 28 فبراير 2022
توقيت مصر 05:18 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى

ميدو لـ أبو جبل: «مفيش حارس كبير يرتكب خطأ زي ده»

فتاة أوكرانية تحرق مدرعة روسية والجيش يحتفي بها (فيديو)

خمسيني يعتدي جنسيًا على زوجة نجله.. تفاصيل صادمة

شاهد.. ملكة جمال أوكرانيا تنضم للمقاومة ضد الغزو الروسي

فاشينيستا كويتية شهيرة تفاجئ الجميع بخلع الحجاب (صورة)

مرتضى منصور يهدد مدرب الزمالك بتسجيل صوتي

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. تقرير طبي يكشف سبب وفاة جالا فهمي

بشرى سارة من «الحج والعمرة» بشأن استخراج التصاريح

طالبت بمشاهد ساخنة..فنان يهاجم إلهام شاهين: «حد يضحي ويتجوزها علشان نخلص»

ADS
 

يصور أفلام جنسية داخل شقته بوجود زوجته.. مفاجآت في قضية أخصائي تحاليل الحوامدية

images
ا
Native
Teads
السبت، 26-02-2022 11:09 ص


«بابا بيتحرش بيّ وبيضرب ماما».. فحوى البلاغ الذي قدمته فتاة عمرها 15 عامًا لشرطة النجدة ضد والدها في منطقة الحوامدية بالجيزة، لتكتشف الشرطة بعد حضورها لمسكن المشكو في حقه مآسٍ جديدة.
بحضور فريق أمني إلى الشقة محل البلاغ، عثروا على سيدة أربعينية في حالة يرثى لها، بالكاد لا تستطيع القيام من مكانها وتعاني ضعفًا شديد في الإبصار.
السيدة حكت أنها «محبوسة بالشقة منذ 4 سنوات، وزوجها يعتدي عليها بالضرب ويمارس بحقها كل أشكال التعذيب».
حارس العقار محل الواقعة أخبر الأمن بعدم حضور صاحب الشقة بعدما عرف بحضور الأمن.
وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم، بعد إعداد أكمنة له، وتبينّ أنه هارب من أحكام قضائية بلغت 10 سنوات في قضايا تزوير.
وضمن المآسي التي كشفتها التحقيقات أن «الزوج زور شهادة وفاة لزوجته ليستولى على ميراثها، فضلًا عن تزويره بطاقتين باسمين مختلفين».
وبتفيش مسكن المتهم، عُثر على فلاشة تحوي أفلامًا جنسية له مع فتيات ساقطات كان يحضرهن لشقته.
واتضح أن المتهم ارتبط بزوجته في المنيا، وحضرا إلى الحوامدية وأنجبا 4 أطفال أكبرهم كانت الطفلة محررة البلاغ.
 

إقرأ ايضا

download

خمسيني يعتدي جنسيًا على زوجة نجله.. تفاصيل صادمة

3648413_1645959137

شاهد.. ملكة جمال أوكرانيا تنضم للمقاومة ضد الغزو الروسي

marmar_fashinsta_11

فاشينيستا كويتية شهيرة تفاجئ الجميع بخلع الحجاب (صورة)