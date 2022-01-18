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يحيى الفخراني يكشف مفاجآت عن زواجه من لميس جابر سرًا

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الثلاثاء، 18-01-2022 10:43 ص
قال الفنان يحيى الفخراني، إن والده اختار له اسمه، بسبب قصة النبي زكريا الذي أنجب ابنه النبي يحيى بعد تقدمه في العمر، وكان الفخراني الكبير قد فقد طفلا قبله ولم ينجب لمدة 7 أعوام، لافتا إلى أن والده لم يمنعه من التمثيل، «عمري ما عملت مسرحية إلا وميحضرهاش بابا، وكانت لازم العيلة كلها تيجي وتتفرج عليا».
وعن زواجه من الدكتورة لميس جابر، أوضح «الفخراني»، خلال لقاء ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس، أنهما اتفقا أن يتزوجا في البداية ثم يواجها مشكلات زواجهما بعد ذلك، «قولتلها نتجوز الأول وبعدين نبقى نحل مشاكل الزواج».
وتابع: «حصلت بعد الزواج بعض التبعات وبعدين بدأت تتحل مع الوقت، وسر نجاح جوزانا إن لميس بتحبني»، فقاطعته «لميس»، قائلة: «كنت في لقاء إعلامي في أبوظبي والمذيعة سألتني فقولتلها بيحبني طب أعمل إيه يعني»، فرد عليها «الفخراني»: «متورطة».
وأضاف: «الحب من غير عقل مش بيقعد، وأول مرة أمثل محترفا كان في المسرح القومي بدل نبيل الحلفاوي، وحضرت لميس العرض، وعرفت بعدها أنها حامل، ودة دليل إنها قعدت على أعصابها، وكان في بالها هل هينجح مع الناس».
من جانبها قالت لميس جابر إن سبب خوفها كون «الفخراني» يمثل أمام جمهور محترف للمرة الأولى، قائلة: «كنت خايفة لأن جمهور الجامعة يعرفه وصحاب بعض فيسقفوا له، لكن الجمهور المحترف هيستقبلوه إزاي، فكنت مرعوبة، فقعدت متوترة لحد ما قال إيفيه والناس ضحكت وسقفت».

أول زيارة في منزل الفخراني
وروت «جابر» موقفا طريفا في أول زيارة لها في منزل عائلة يحيي الفخراني، قائلة: «أول لما اتجوزنا ورحت ميت غمر أول مرة كنت أقعد معاهم على الترابيزة، فمامته عاملة بطة، فقعدنا ناكل رز وملوخية ومحشي، فلقيت باباه بيقوله ما تقطع يا سي يحيى حتة ليك وحتة لمراتك وتدينا.. أنا استغربت فقاله آه أنا آسف، أتاري هما مايكلوش إلا لما يحيى ياكل الأول».
وتابعت: «والدة يحيى خلفت أول طفل بعد 7 سنين وتوفى، و7 سنين مشاكل لحد ما يحيى جه، فكان فيه خوف عليه كبير وحنية كبيرة ومايطقش يحيى يطلب حاجة ومتجيش، بس في نفس الوقت مكنش مدلع، ودي كانت حاجة غريبة».
 

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