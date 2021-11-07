الأحد 07 نوفمبر 2021
توقيت مصر 22:37 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إخلاء سبيل.. السائق المتهم بمحاولة خطف واغتصاب مي حسن يفجر مفاجأة

يُجبر زوجته على معاشرتها من دبرها.. نادية عمارة ترد

سر استبعاد عمر مرموش من قائمة المنتخب بشكل مفاجئ

ترشيح حسام البدري ضمن قائمة أفضل مدربي منتخبات في العالم

أسامة الأزهري عن ما قاله إبراهيم عيسى: تطرف

حملة لمنع محمد رمضان من دخول المغرب.. تعرف على السبب

«هيهي».. مستشار الرئيس يكشف عن متحور جديد

شوبير يفجر مفاجأة صادمة: رحيل لاعب الأهلي نجم لقاء القمة

«إنتى حلوة وخسارة».. مي حسن تروي تفاصيل محاولة اغتصابها في سيارة

رد ناري من علاء مبارك على إبراهيم عيسى بعد هجومه على صيدلي لقرآته القرآن

ADS
 

يُجبر زوجته على معاشرتها من دبرها.. نادية عمارة ترد

17072850481508093313
نادية عمارة
Native
الأحد، 07-11-2021 03:09 م

تقع العديد من الزوجات تحت ضغوط وعنف أحيانًا حتى يخضعن لرغبات أزواجهن بطريقة غير شرعية، ومن هذه الأشياء هو إتيان الرجل زوجته من دبرها.
حيث كشفت امرأة على الهواء، عن أن زوجها يجبرها على معاشرتها من الدُبر، مؤكدة أنها نصحته بترك هذا الوضع لأنه حرام ويضر بصحتي، لافتة إلى أنه يمارس معها هذا الوضع منذ أكثر من 3 سنوات، منوهة بأنه أتى إليها بفتاوى من على الإنترنت تبيح هذه المعاشرة.
من جانبها، قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن إتيان الزوجة في دُبرها حرام شرعًا وكبيرة من الكبائر، مؤكدة أنه من يفعل هذا ملعون، ومن يفتى بغير ذلك شاذ.
ونصحت عمارة الزوجة بعدم إطاعته إلا في معروف، مشددة على ضرورة أن تطلب منه الطلاق إذا رغب في ممارسة هذا الوضع مرة أخرى، مؤكدة أن الله رب العالمين نهانا عن الإتيان من الدُبر لأنه فيه ضرر للإنسان، مستشهدة بقول الله تعالى:- "نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِين".
وأوضحت أن الله -عز وجل- جعل "الفرج" المكان المخصص للجماع، مشيرة إلى أن من يأتي زوجته من دُبرها ملعون ومطرود من رحمة الله ومنحرف عن الفطرة، مؤكدة أنه يؤذي زوجته ويسبب لها الأمراض، مستشهدة بحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- "ملعون من أتى امرأة في دبرها".
فيما أجابت دار الإفتاء عن سؤال فب نفس السياق قائلة: إن إتيان الرجل زوجته في دبرها أمر منكر وحرام شرعًا، لورود الأحاديث الكثيرة عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه في النهي عنه.
 وأضافت دار الإفتاء أنه يجب على من ابتلي بهذا الأمر أن يقلع عنه ويتوب إلى الله عما ارتكبه من الإثم.
وأكدت دار الإفتاء أن إتيان المرأة في دبرها وإن كان حرامًا شرعًا إلا أنه لا يوجب تحريم المرأة على زوجها.
 

إقرأ ايضا

16020866488711085

إخلاء سبيل.. السائق المتهم بمحاولة خطف واغتصاب مي حسن يفجر مفاجأة

2018_9_21_1_58_2_576

أسامة الأزهري عن ما قاله إبراهيم عيسى: تطرف

344591_0

حملة لمنع محمد رمضان من دخول المغرب.. تعرف على السبب