يتيمة الوالدين.. مقتل فتاة بطريقة بشعة على يد زميلها بعد رفضها الزواج منه

الإثنين، 17-10-2022
03:07 م
كشف مصدر أمني في بورسعيد، اليوم الاثنين، تفاصيل واقعة مقتل فتاة
في أوائل
العشرينات من عمرها، خنقًا، في نطاق حي الشرق.
وأشار المصدر- حسب مصراوي- إلى أن الشاب يدعى "م.س" يعمل بأحد
مصانع المنطقة الحرة للاستثمار أقدم على قتل زميلته في المصنع
خنقا بعدما رفضت
الزواج منه، وذلك في نطاق منزلها في حي الشرق.
وأضاف المصدر أن الشاب هدد الفتاة قبل الواقعة بيوم أنه سيقتلها إذا رفضت
الزواج منه، وعندما ذهب إلى المصنع
في اليوم التالي ولم يجدها، توجه إلى منزلها
وقام بقتلها خنقا، مؤكدا على أن الفتاة يتيمة الوالدين.
وكان مستشفى النصر التخصصي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة
لمنظومة التأمين الصحي الشامل، استقبلت "خلود.ا" 20 عامًا، جثة هامدة،
بادعاء تعرضها للخنق من قبل أحد الأشخاص في ظروف غامضة، وحُرر محضر بالواقعة،
ووضعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في
الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، والتصريح بالدفن.
ووجه اللواء مدحت عبدالرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بتشكيل
فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.