ياسمين عز تعلن عن توقف برنامجها وتكشف السبب





كشفت الإعلامية ياسمين عز عن توقف برنامجها "كلام الناس" الذي يبث عبر قناة "إم بي سي مصر" طوال شهر أغسطس 2023.

وأكدت ياسمين عز أنها طوال إجازة شهر الصيف، ستعمل على تطوير برنامجها والعودة للجمهور بأفكار ومفاجآت جديدة.

وقالت خلال حلقة السبت من برنامجها: "مدركة تماما أن غيابي صعب عليكم جدا، لكن كل سنة في شهر أغسطس أحرص على توقف البرنامج، والهدف من الإجازة ليس الاستمتاع، ولكن رغبة من أسرة البرنامج في التحضير لفقرات جديدة أتمنى تنال إعجاب الجميع.. رحمة لكم جميعا من فلسفتي وخفة دمي".

ياسمين عز ولون البشرة

وفي حلقة السبت من برنامجها "كلام الناس" تطرقت الإعلامية ياسمين عز للحديث عن لون بشرتها وما تردد حول اتهامها باستعمال منتجات لتفتيح بشرتها، خاصة بعد ظهورها مع رامز جلال في شهر رمضان الماضي ببرنامج المقالب "رامز نيفر إند".

وقالت ياسمين عز: "لا يوجد شيء اسمه تفتيح بشرة، الحاجة الوحيدة التي يجب أن تحرصي عليها هي تفتيح مخك مع فرعونك".