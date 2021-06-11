ويزر المالية : ٣,٢ مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك بورسعيد

الجمعة، 11-06-2021
01:18 م
متابعات- أمينة عبد العال
استعرض الدكتور محمد معيط
وزير المالية
، الجهود المبذولة
من رجال الجمارك
لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك
من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الإستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم
في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات
السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك
،
أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد
والمنطقة الحرة برئاسة محمد حنفى،
أفرجت عن مشمول ٨ آلاف و٢٨٢ شهادة جمركية وارد نهائى، خلال شهر مايو الماضي، لأصناف
متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «القمح، والبقول، والذرة، ومستلزمات
الإنتاج والسيارات وقطع الغيار»، حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة
منه.
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات
الوارد بلغت ٤٩٩ مليونًا و٧٥٣ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم
الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات ٢ مليار و٧٥٣ مليونًا و٨٢٥ ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد
، قامت
خلال شهر مايو الماضي، بتصدير مشمول ٤٩٧ بيانًا جمركيًا صادر بعدد حاويات بلغ
٣ آلاف و٢٨ حاوية بمختلف النظم الجمركية : «نهائي، سماح مؤقت، دروباك» بقيمة إجمالية
بلغت مليارًا و٧١ مليونًا و٩٨ ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع
العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية»، وقد
تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ ١٣ ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب
والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد
خلال شهر مايو الماضي، بلغت نحو ٣ مليارات
و٢٥٣ مليونًا و٥٦٠ ألف جنيه .