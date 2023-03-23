وقف برنامج لميس الحديدي والكشف عن السبب





أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، توقف برنامجها "كلمة أخيرة"، خلال شهر رمضان المبارك، لمشاهدة برامج وأعمال الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية الدرامية على أن يعود البرنامج في حلقات عيد الفطر المبارك.

وتابعت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON": شاشات المتحدة عامرة بالاعمال الدرامية المتميزة والبرامج المتنوعة".

أضافت:"هنرجعلكم مع حلقات العيد ونتمنى أن يبدأ المارثون الدرامي وان يحوز على إعجاب المشاهدين كما يتمنى أبطال الاعمال الدرامية وصناعها، ونشوف أخر الشهر من سيحتل المرتبة الأولى بين سباق الدراما الرمضانية".