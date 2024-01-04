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وقف الشيخ "السلكاوي" عن التلاوة في إذاعة القرآن الكريم بسبب ما حدث يوم الجمعة

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الشيخ محمد السلكاوي
الخميس، 04-01-2024 11:13 ص



كشف مصدر مطلع، أنه تم إيقاف الشيخ محمد حامد السلكاوي عن التلاوة والإذاعات الخارجية بالإذاعة المصرية ورفع اسمه من خريطة الإذاعات الخارجية و التسجيلات القرآنية لمدة ستة أشهر، بسبب الخطأ الذي ورد منه في قرآن الجمعة الماضية.
ونقل التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة الماضية من مسجد الحسين بحي المناخ بمحافظة بورسعيد، ضمن الاحتفالات بعيدها القومي، وتلا القرآن الشيخ محمد حامد السلكاوي، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وقال المصدر في تصريحات نقلها موقع مصراوي، إن القارئ محمد حامد السلكاوي سقطت منه آيتين سهوا أثناء تلاوة آيات من الذكر الحكيم من سورة الأنعام خلال شعائر صلاة الجمعة الماضية من مسجد السلام بحي المناخ بمحافظة بورسعيد، على الرغم من التنبيه عليه جيدا أكثر من مرة.
وأشار المصدر، إلى أن التخطيط الديني بالإذاعة المصرية رفع تقريرا إلى محمد نوار رئيس الإذاعة بشأن ما ورد من الشيخ محمد حامد السلكاوي، الذي أوصى على الفور بإيقاف القارئ لمدة ستة أشهر، وإحالة عضو لجنة التخطيط الديني الذي كان يتابع التلاوة إلى التحقيق.
ونوه المصدر، إلى أن التعليمات الخاصة بالإذاعات والتلاوات المباشرة تنص على أن تكون تلاوة قرآن الفجر من المصحف، وقرآن الجمعة مباشرة، لذلك يتم التنبيه على قارئي قرآن الجمعة بالمراجعة جيدا والاستعداد للتلاوة.
وشدد المصدر، على أن نقابة القراء والإذاعة المصرية لن يتهاونوا في مع أي قارئ يخطئ في تلاوة كتاب الله عز وجل.
وأوقفت نقابة القراء، برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، في الـ 22 من ديسمبر عام 2022، القارئ محمد حامد السلكاوي، بعد رصد فيديو له يتلو آيات من سورة الشورى ويأتي بحركات لا تليق بكتاب الله عز وجل، في أحد العزاءات.

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