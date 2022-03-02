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وفاة نجل الفنان حازم إيهاب أثناء خضوعه لجراحة في القلب

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حازم ايهاب
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الأربعاء، 02-03-2022 09:17 ص
أعلن الفنان الشاب حازم إيهاب، وفاة مولوده: يونس، بعد ساعات من خضوعه لعملية جراحية .
وكتب حازم ايهاب عبر حسابه بموقع انستجرام :" انا لله وانا إليه راجعون .. يونس ابنى فى ذمة الله".
نشر الفنان حازم إيهاب، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يكشف فيه عن إجراء ابنه الرضيع عملية جديدة فى القلب.
وقال حازم إيهاب : “يونس داخل عملية تانية النهاردة بالليل، أرجوكم الدعاء إنه يقوم منها على خير ويرجع لنا بالسلامة”.
وتلقى حازم إيهاب عديد من التعليقات التى تدعو لابنه بالشفاء العاجل حيث علق الفنان هشام ماجد قائلا : "ربنا يحفظه ويقومه بالسلامة.
كما علق المخرج هاني خليفة، على تعليق حازم إيهاب قائلا : “ربنا يشفيه و يعافيه و يحفظه ان شاء الله يقوم بالسلامة” ورباب ناجى إحدى اعضاء فرقة أيامنا الحلوة علقت : “ربنا يقومه بالسلامة ويطمنكم عليه يارب”.
 

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