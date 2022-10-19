وفاة مطرب مهرجانات شهير في حادث مروع

الأربعاء، 19-10-2022
09:21 ص
رحل مطرب الراب الشاب كريم مدحت
، عن عمر ناهز الـ 22 عاما، إثر حادث سير
أليم في مدينة العبور
.
ونعى عدد كبير من مطربي الراب، كريم مدحت
، منهم ويجز و"أبويوسف"،
الذي نشر صورة للمطرب الراحل، معلقا عليها: "انتقل إلى رحمة الله أخونا
وزميلنا كريم مدحت
، ادعوا له بالرحمة".
وكان الراحل بدأ كتابة وصناعة الأغاني في 2018، ليطرح 16 أغنية، آخرها
"جاية في بالي" التي صدرت يوم 6 أكتوبر الماضي.
وولد مطرب الراب كريم مدحت
في 2 يوليو عام 2000 بالقاهرة، وبدأ مسيرته في
عالم الراب باسم Red Eye، ومن أشهر
أغانيه "الغلطة، كلاكس، اركن، تعابين، إيفرست".