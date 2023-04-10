وفاة مدير البنك الذي عقره كلب الإعلامية أميرة شنب

توفي محمد مُحب "يعمل مدير بنك"، إثر مضاعفات ناتجة عن عقره من كلب بمنطقة الشيخ زايد مملوك لزوج المذيعة أميرة شنب مقدمة برنامج "أميرة في المطبخ" عبر قناة سي بي سي سفرة‏.

ووصفت النيابة العامة تهمة زوج المذيعة وقت حدوث الواقعة في 9 مارس الماضي، بالتسبب خطأ في إصابة جاره المجني عليه بإهماله وعدم احترازه، حينما ترك الكلب دون قيد أو تكميم، مما أسفر عن عقر الكلب للمجني عليه، وإصابته إصابات بالغة، ودخوله في غيبوبة.

وعلقت النيابة العامة - أنذاك - بأن حرية تربية الحيوانات للحراسة أو غيرها، لا يعني تعريض الناس للخطر أو تهديد سلامتهم، وأهابت بالكافة التمسك بقيم هذا المجتمع التي تقدس احترام آداب الجيرة.

ولا يزال المتهم محبوسًا على ذمة التحقيقات بعد أن ثبتت التحقيقات والتحريات هجوم الكلب على المجني عليه دون حذر من مالكه.

ما العقوبة المتوقعة على مالك الكلب بعد وفاة المجني عليه.؟

ونصت المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتشمل المادة أيضًا بأنه "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك".

وتحولت قبل شهر، أميرة شنب، مقدمة برنامج "أميرة في المطبخ" عبر قناة سي بي سي سفرة‏، إلى تريند، بعد هجوم كلب من نوع "بيتبول"، أُتهمت أنها مالكته، على أحد جيرانها ويدعى محمد محب الماوي، ما أدى إلى تعرضه لإصابات خطيرة.

والمتوفى محمد "محب" عمل مديرًا في بنك شهير، وأصيب بجرح قطعي في الذراع والساعد الأيمن وقطع في العضلات وبالعصب الكعبري، ما أدى لإصابته بشلل في العضلات الباسطة للرسغ والأصابع وسحجات وكدمات في الصدر والفخذ الأيمن.