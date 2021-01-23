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وفاة المنتج ميدو منيب بشكل مفاجئ

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ميدو منيب
 
السبت، 23-01-2021 11:40 ص المصريون
توفى صباح اليوم السبت، المنتج الفني ميدو منيب، بشكل مفاجئ وذلك على إثر إصابتة بنزيف في الدماغ.
وكان خبر وفاةه كالصاعقة على محبيه ومتابعيه، وحرص عدد كبير منهم على نعيه، وأبرزهم: الفنانة رنا سماحة، والشاعر عمرو المصري والموزع هاني ربيع والموزع أحمد إبراهيم والملحن سامر أبو طالب وغيرهم.
وكان ابن عم الراحل ميدو منيب، قد أعلن عن الوفاة عبر "فيسبوك" وقال: إنا لله وإنا اليه راجعون ميدو منيب ابن عمي في ذمة الله”.
وقرّرت أسرة الراحل إقامة صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر بأحد المساجد أمام منزله في منطقة 4 عطفة الخليج المصري بجوار مصنع الرشيدي الميزان بجوار بيت الأسرة بالسيدة زينب، وسيكون الدفن بمقابر آل منيب بالدراسة.
يذكر أن، ميدو منيب واحد من أشهر المنتجين في مصر، وأنتج لعدد كبير من الفنانين خلال الفترة الماضية منهم: ساندي ورنا سماحة وإنجي و شذى وكان آخر إنتاجه طرح ألبوم غنائي للفنانة الشابة إيمي طه.
 

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