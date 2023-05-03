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وفاة المستشار عبدالله عصر رئيس "تشريعية" مجلس الشيوخ

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وفاة المستشار عبدالله عصر رئيس "تشريعية" مجلس الشيوخ

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المستشار عبد الله عصر
الأربعاء، 03-05-2023 10:45 ص

 

توفى المستشار عبد الله عصر، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، عن عمر يناهز 73 عاما.

 

والمستشار عبدالله أمين عصر من مواليد 7/8/1950 حاصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام 1973بتقدير جيد جداً، ثم عين معاوناً للنيابة في ديسمبر من ذات العام، وتدرج في وظائفها حتى عين قاضياً بالمحاكم الابتدائية في 1/10/1981 ثم رئيساً للنيابة العامة حتى ندب للعمل بالتفتيش القضائي ثم محامياً عاماً بالنيابة العامة 1990.

 

عقب ذلك تم ترشيحه للعمل قاضيا بمحكمة النقض عام 1994 ثم نائباً لها عام 1996، ثم ندب للعمل رئيسا للمكتب الفني لمحكمة النقض منذ عام 2010 حتى 2019، بالإضافة لرئاسته إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة.

 

كما تم ندبه عضوا بمجلس كلية الحقوق - جامعة القاهرة لمدة عامين بجانب عمله، وتمت إعارته نائباً لرئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية لمدة ست سنوات ورئيسا الدائرة بمحكمة القيم بالنقض.

 

وكان قد أدى في يوليو 2019 ، اليمين القانونية، أمام رئيس الجمهورية رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.

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