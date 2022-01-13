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وفاة الفنان وحيد السنباطي

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وحيد السنباطي
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الخميس، 13-01-2022 09:55 ص
رحل عن عالمنا الفنان وحيد السنباطي وأعلن ابن شقيقه الخبر عبر حسابه بموقع فيس بوك.
وكتب:"بسم الله الرحمن الرحيم (كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون) توفى إلى رحمة الله تعالى عمي وحيد السنباطي، اللهم ارحمه واغفر له وعافه واعف عنه وأدخله جنتك بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عتاب وألهمنا وألهم أهله الصبر و السلوان ولا حول ولا قوة الا بالله.. وإنا لله وإنا اليه راجعون، ادعوا له بالرحمة و المغفرة".
شارك الراحل في عدد من الأعمال الدرامية الشهيرة منها ولاد السيدة والقاصرات والخفافيش وبفعل فاعل وخطوط حمراء والدالي وبرة الدنيا وزمن عماد الدين والعصيان وسلطان الغرام، وعلى مستوى السينما قدم الهاربتان وصياد اليمام ودنيا وخالي من الكوليسترول.
 

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