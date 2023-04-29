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وفاة إمام المسجد والقارئ الشهير عبدالله كامل في ولاية نيوجيرسي الأميركية

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عبدالله كامل
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السبت، 29-04-2023 12:53 م نسمه عبد الوهاب
توفي الداعية عبد الله كامل، إمام مسجد ،اشتهر بتلاوته المؤثرة للقرآن الكريم وصوته العذب بعدما أم المصلين في صلاة الظهر أول أمس الأربعاء في مسجد التوحيد بولاية نيو جيرسي الأميركية.
وقبل أيام من رحيله، رزق كامل بمولوده الجديد، فى العاشر من شهر إبريل 2023، حيث نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أنه قد رزق مولوداً جديدا سمّاه سفيان.
وكان الداعية عبدالله كامل ولد فى إحدى قرى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، حفظ القرآن الكريم كاملاً منذ صغره على طريقة بريل، حيث فقد بصره منذ ولادته، تخرج من كلية دار العلوم جامعة الفيوم عام 2005
 

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