وفاة أشهر بائعة تين شوكي ونجلها في حادث مروع (صور)





خيم الحزن على مدينة بنها، إثر تداول نبأ وفاة أشهر بائعة تين شوكي رفقة نجلها، جراء تعرضهما لحادث سير.

وتتمتع البائعة الراحلة، التي تُدعى هدى الشرقاوي والمعروفة باسم "أم هاني"، بسمعة طيبة في مدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية، خاصة أنها عملت فيها على مدار 30 عامًا.

ولقيت "أم هاني" ونجلها "هلال" مصرعهما في حادث سير في محافظة الشرقية، أثناء توجهها لشراء ثمرات التين الشوكي تمهيدًا لبيعه في مدينة بنها.

واكتسبت "أم هاني" سمعتها الطيبة لعدد من العوامل، أهمها بيع التين الشوكي بسعر مخفض عن بقية التجار، وهو ما يعود إلى شرائها الثمرات من المزارعين مباشرة دون الموزعين، ما يوفر عليها تكاليف الشراء، وبالتالي تقدمه للمواطنين بأسعار أقل.

وكشف سكان مدينة بنها أن "أم هاني" لديها 3 أبناء أصغرهم "هلال" الذي لقي مصرعه معها، مؤكدين أن الراحلين كانا يتعلقان ببعضهما البعض، فيما عمل الأخير على مساعدة والدته لرفع المشقة عنها.

ولقيت "أم هاني" مصرعها في مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، أثناء توجهها رفقة نجلها إلى إحدى المزارع لشراء ثمرات التين الشوكي.

واستقلت "أم هاني" ونجلها "تروسيكل" اصطدم أثناء سيره بسيارة، وانتهى الحال إلى اشتعال النيران، ومن ثم مصرعهما.

ونقلت الجهات المعنية جثماني الأم وابنها إلى مستشفى السعديين بمحافظة الشرقية، قبل أن تُشيع جنازتهما في قرية قرية جمجمرة بمحافظة القليوبية.







