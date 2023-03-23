أعلنت ريم إبراهيم على، ابنة الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق، الشهيرة بـ«أبلة فضيلة»، وفاة والدتها صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ 93 عامًا.



وكتبت ريم إبراهيم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ادعوا لأمي بالرحمة، البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبدالعزيز، أبلة فضيلة».

وأضافت: «ستقام صلاة الجنازة يوم الجمعة الموافق 24 مارس الجاري، عقب صلاة الجمعة في مسجد عثمان في مدينة بيكرينج في كندا».

فضيلة توفيق عبدالعزيز الشهيرة بـ«أبلة فضيلة»، هي واحدة من أشهر مقدمي برامج الأطفال في الإذاعة المصرية، وقدمت الكثير من البرامج المميزة للأطفال.