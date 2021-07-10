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وزير المالية: جيهان السادات قدمت نموذجًا متفردًا في العطاء الوطني

جيهان السادات
جيهان السادات
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السبت، 10-07-2021 09:26 ص متابعات- أمينة عبد العال
نعى الدكتور محمد معيط وزير المالية، ببالغ الحزن والأسى، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام.
أكد وزير المالية، أن السيدة جيهان السادات، قدمت نموذجًا متفردًا فى العطاء الوطني، والتحلي بالمسئولية التاريخية، وكانت خير سند لزوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق نصر أكتوبر المجيد، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه.
أضاف الوزير، أن السيدة الجليلة جيهان السادات ستظل رمزًا خالدًا للمرأة المصرية المثالية، التي تهب حياتها فى خدمة وطنها، وسيذكر التاريخ بأحرف من نور مواقفها التاريخية وهى تداوى جراح أبطالنا من رجال القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر المجيدة؛ حتى صارت خير أم للأبطال.
أعرب الوزير، عن خالص عزائه ومواساته لأسرة فقيدة الوطن، والشعب المصري، سائلًا المولى - عز وجل- أن يسكنها فسيح جناته ويرزق أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسُّلوان.
 

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