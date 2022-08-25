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وزير الاتصالات يعلق على أزمة ضياع أرصدة العملاء من «فودافون كاش»

خدمة-فودافون-كاش
فودافون
Native
Teads
الخميس، 25-08-2022 02:46 م


رد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، على أزمة فودافون مع عملاء خدمة فودافون كاش، وتعطل النظام، وضياع أموال العملاء، وسحب أرصدة عملاء من محفظة فودافون كاش.

وقال وزير الاتصالات إن عملاء فودافون كاش الذين تم سحب أموالهم بسبب تعطل النظام الإلكتروني للشركة يجب أن يتوجهوا لعمل شكاوى بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك حتى يتسنى للجهاز التحقيق فيها وردّها مرة أخرى للعميل.

وأول امس  تعطل نظام عمل فودافون كاش، وقال مصدر أنه تم التواصل مع المسؤولين عن فودافون كاش للوقوف على المشكلة.

وأشارت المصادر المسؤولة بشركة فودافون إلى أنه حدث عطل بنظام عمل فودافون كاش، كما يحدث لدى بعض البنوك، وتجري مراجعة جميع عمليات التحويل واحدة بواحدة، وسيتم حل جميع المشاكل التي حدثت.

وكشف عدد من عملاء فودافون على مستوى مصر، عن تعطل خدمات فودافون كاش في مصر، وتكبدهم لخسائر مالية.

أوضح عملاء الشركة عبر فيسبوك، أن خدمة فودافون كاش لا تظهر رسائل إرسال الخدمات المالية، لكن المبالغ تصل للشخص المرسل إليه.

فيما أوضح عملاء آخرون عن سحب كافة الأموال من محفظة فودافون كاش وقت إرسالهم لمبالغ مالية محددة لأشخاص آخرين، ليفاجأوا بأن رصيد المحفظة بالكامل تم سحبه وليس المبلغ الذي تم إرساله فقط.

وأشار عملاء آخرين إلى أن الشركة سحبت مبلغ ألف جنيه دون أن يقوم العميل بإرساله.
 

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