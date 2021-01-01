وزير الأوقاف: تهنئة المسيحيين بأعيادهم بر وصلة وواجب وطني

الجمعة، 01-01-2021
05:37 م
المصريون
قدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
التهنئة لأشقائنا المسيحيين
بأعياد الميلاد، مشيرا بتفويضه جميع وكلاء وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية بتقديم التهنئة لأشقائنا المسيحيين
كل في مديريته على حدة، فهذا من باب البر والقسط، حيث يقول الحق سبحانه و تعالى «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين»، مشيراً إلى أن تهنئة غير المسلمين هو نوع من البر والصلة.
جاء هذا خلال لقاء الوزير بالقيادات الدعوية بمحافظة بورسعيد بديوان عام المحافظة،اليوم الجمعة بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والقيادات الشعبية والتنفيذية والتشريعية بالمحافظة، وعدد من الأئمة، مع مراعاة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعي.
وهنأ وزير الأوقاف
أهالي محافظة بورسعيد بالعيد القومي الـ 64 للمحافظة، كما قدم التهنئة للشعب المصري ببداية العام الميلادي الجديد سائلا المولى عز وجل أن يجعله عام أمن وأمان ورحمة وشفاء وتقدم وازدهار لمصرنا وسائر بلاد العالمين.