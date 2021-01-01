الجمعة 01 يناير 2021
توقيت مصر 19:00 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر.. مباراة الاهلي ووداي دجلة في الدوري

وزير الأوقاف: تهنئة المسيحيين بأعيادهم بر وصلة وواجب وطني

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب عربى

القرار الأخير لـ" ترامب " في البيت الأبيض .. صادم

شاهد.. تلاوة نادرة للشيخ " الشريم " في الحرم المكي

سلبية مسحة محمد أفشة قبل مواجهة دجلة

قطر تشكو دولة خليجية لمجلس الأمن الدولي

صلاح يهنيء الجماهير بالسنة الميلادية الجديدة

أحد علماء الأزهر: مخالفة الإجراءات الاحترازية معصية

مفاجأة.. مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك في هذه الحالة

ADS
 

وزير الأوقاف: تهنئة المسيحيين بأعيادهم بر وصلة وواجب وطني

جمعة والغضبان
جمعة والغضبان
 
الجمعة، 01-01-2021 05:37 م المصريون
 قدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التهنئة لأشقائنا المسيحيين بأعياد الميلاد، مشيرا بتفويضه جميع وكلاء وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية بتقديم التهنئة لأشقائنا المسيحيين كل في مديريته على حدة، فهذا من باب البر والقسط، حيث يقول الحق سبحانه و تعالى «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين»، مشيراً إلى أن تهنئة غير المسلمين هو نوع من البر والصلة.

جاء هذا خلال لقاء الوزير بالقيادات الدعوية بمحافظة بورسعيد بديوان عام المحافظة،اليوم الجمعة بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والقيادات الشعبية والتنفيذية والتشريعية بالمحافظة، وعدد من الأئمة، مع مراعاة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعي.

وهنأ وزير الأوقاف أهالي محافظة بورسعيد بالعيد القومي الـ 64 للمحافظة، كما قدم التهنئة للشعب المصري ببداية العام الميلادي الجديد سائلا المولى عز وجل أن يجعله عام أمن وأمان ورحمة وشفاء وتقدم وازدهار لمصرنا وسائر بلاد العالمين.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

قطر تشكو دولة خليجية لمجلس الأمن الدولي

أرشيفية

أحد علماء الأزهر: مخالفة الإجراءات الاحترازية معصية

ارشيفية

تدهور الحالة الصحية لمخرج شهير ونقله للعناية المركزة